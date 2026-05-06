Laura Spoya y Sebastián Gálvez son grabados a punto de darse un beso, pero él lo niega: "Debe ser IA"

Laura Spoya volvió a ser grabada junto a Sebastián Gálvez, pese a que ambos insisten en que solo son amigos. Las imágenes de "Magaly TV, La Firme" los muestran muy cercanos en una discoteca de Miraflores, en un momento que ha levantado más de una sospecha. Según el programa, ambos estuvieron conversando muy cerca y en un momento parecían estar a punto de darse un beso.

Laura Spoya y Sebastián Gálvez son vistos en discoteca

Laura Spoya vuelve a estar en el centro de la farándula. La conductora fue captada nuevamente junto a Sebastián Gálvez, el joven con quien ha sido vinculada en las últimas semanas, pese a que ambos aseguran que solo son amigos.

Las imágenes fueron difundidas por "Magaly TV, La Firme" y muestran a la exMiss Perú en una discoteca de Miraflores. En el video se le ve muy cercana a Sebastián, conversando al oído y compartiendo varios momentos de confianza.

Según el informe, todo empezó el último fin de semana. Laura Spoya primero asistió a un concierto en Magdalena, donde se le vio tranquila y concentrada en su celular. Horas después, la conductora llegó a una discoteca en Miraflores. Ahí apareció junto a Sebastián Gálvez y la cercanía entre ambos no pasó desapercibida.

Las cámaras los captaron juntos dentro del local, en una actitud que volvió a encender los rumores sobre un posible romance. El momento que más llamó la atención fue cuando ambos parecían estar a punto de darse un beso. Esta escena generó muchos comentarios, sobre todo porque Laura y Sebastián han negado tener una relación.

La situación llamó más la atención porque, semanas atrás, la conductora había dicho que estaba soltera y enfocada en ella. Sin embargo, las imágenes difundidas por el programa de Magaly Medina hicieron que muchos se pregunten si realmente solo hay amistad.

Sebastián niega todo tras casi beso

Tras la difusión del material, el equipo de "Magaly TV, La Firme" buscó a Sebastián Gálvez para conocer su versión. La reportera fue directa y le escribió por mensaje.

"Sebvastián tenemos una foto tuya del sábado en Kova (una discoteca) junto a Laura en situaciones románticas", le consultaron.

La respuesta del joven sorprendió. La periodista insistió, pero Sebastián volvió a negar cualquier acercamiento.

"Qué raro, debe ser IA", contestó, insinuando que la imagen podría haber sido hecha o alterada con inteligencia artificial. "Ustedes aparecen casi dándose un beso", escribió la reportera. "Imposible", contestó el amigo de Laura Spoya.

El joven también pidió que no lo vinculen sentimentalmente con Laura Spoya. Según dijo, entre ellos no existe una relación amorosa.

"No. Y los que dicen relación son ustedes. Somos amigos y todo bien. Ya déjenla tranquila", agregó Sebastián.

Magaly no le cree

La respuesta de Sebastián no convenció del todo a Magaly Medina. La conductora aseguró que su equipo consultó una herramienta para analizar la imagen.

"Esta foto es 93% real. Esta aplicación mide la luz y el movimiento de la cámara. Es una foto real", sostuvo.

En conclusión, Laura Spoya y Sebastián Gálvez vuelven a estar en boca de todos tras ser captados muy cercanos en una discoteca de Miraflores. Aunque ambos insisten en que solo son amigos, las imágenes difundidas por "Magaly TV, La Firme" han aumentado los rumores sobre un posible romance. Por ahora, Sebastián niega cualquier acercamiento y Laura guarda silencio, pero la polémica sigue creciendo.