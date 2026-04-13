¡Juntos otra vez! Patricio Parodi es captado nuevamente con Flavia López en centro nocturno

La exreina de belleza, Flavia López, fue vista en varias ocasiones con Patricio Parodi antes de su ingreso a 'Esto es Guerra'. A pesar de ser relacionados nunca confirmaron una relación y tras el viaje en yate en Argentina del 'Pato', fueron vistos nuevamente juntos en el último fin de semana.

Flavia López junto a Patricio Parodi

El pasado viernes 10 de abril, el equipo de 'Amor y Fuego' fue atrás de los chicos realitys como cada fin de semana antes de las elecciones generales 2026. Es así como captaron nuevamente a Flavia López con Patricio Parodi ingresando a una discoteca, causando nuevamente los rumores de un posible romance entre la pareja.

Como se recuerda, ambos fueron captados juntos y relacionados como posibles salientes, pero ninguno confirmó una relación sentimental. Luego de que el 'Pato' fuera captado en el ampay junto a Mario Irivarren y Said Palao, López decidió mantenerse lejos del chico reality y acompañar a su amiga Onelia Molina.

El ampay en Argentina

Hace un mes aproximadamente, Magaly Medina captó las imágenes de Said Palao, Mario Irivarren y Patricio Parodi en un yate en Argentina junto a varias mujeres y al día siguiente, se fueron a una casa de campo para una parrilla donde hubo la presencia de más chicas en bikini.

Todo este viaje fue planeado con anticipación por la despedida de soltero de uno de sus amigos cercanos de los chicos realitys, que incluso avisaron a sus respectivas parejas, pero no revelaron que habría mujeres bailando con ellos. Por ello, la polémica de aquel viaje completamente planeado, donde aparentemente habrían hecho lo mismo en la despedida de Said.

Esto causó el fin de la relación entre Mario Irivarren y Onelia Molina, ya que la 'calavera coqueta' fue captado besando a dos mujeres en el yate. Después, Alejandra Baigorria afirmó que aún estaba indecisa si se divorciaría de Said Palao, ya que tienen muchos planes como proyectos a futuros. En teoría, el único que se salvaría sería Patricio Parodi que está soltero, a pesar de tener saliditas con Flavia López.

De esta manera, Flavia López estuvo apoyando por un tiempo a Onelia Molina tras terminar con Mario Irivarren por ampay en Argentina donde también estuvo Patricio Parodi. Aunque la modelo estuvo separada por un tiempo del 'Pato', parece que ambos estarían nuevamente en posible saliditas tras ser captados juntos ingresando a una discoteca en pasado fin de semana antes de las elecciones generales 2026.