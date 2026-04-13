Captan a Alejandra Baigorria con Said Palao en España tras ampay en Argentina: ¿Lo perdonó?

Alejandra Baigorria y Said Palao fueron captados juntos en España, semanas después del ampay en Argentina que remeció su relación. Las imágenes han sorprendido a muchos, sobre todo porque ella había dejado claro que aún no tomaba una decisión sobre su futuro sentimental.

Alejandra Baigorria y Said Palao son captados juntos en España

Alejandra Baigorria y Said Palao volvieron a llamar la atención tras aparecer en un aeropuerto en España. Todo se conoció luego de que el programa "Q Bochinche" difundiera imágenes de Said Palao, y más adelante un video de TikTok mostrara también a Alejandra en el mismo lugar.

Este nuevo encuentro ha generado dudas entre sus seguidores, ya que ocurre poco tiempo después del ampay en Argentina, donde Said fue captado con varias mujeres en un yate. Aunque Alejandra se mostró afectada en su momento, ahora la situación parece haber dado un giro. Además, el creador de contenido dejó entrever que Said intentó pasar desapercibido.

"La gente le empezó a escribir a Alejandra Baigorria, tengo los screenshots y le dijeron: 'Ya te captaron. Ya te vimos en TikTok que estás con Said Palao ¿Por qué no lo muestras en tus redes?'. Decía: 'Pero yo en ningún momento me estoy ocultando'. Claro, no te estás ocultando, pero tampoco lo estás luciendo... Estaba Said Palao, bien camufladito por ahí", contó Samu.

Por otro lado, Samuel Suárez dio su punto de vista sobre este viaje. Señaló que una amiga de la competencia de la marca de Alejandra le contó detalles.

"Alejandra trabaja para una marca conocida, el cual premia a los teams... Siempre Alejandra va a estos eventos con toda su gente... El tema es Alejandra con su team. ¿Qué hacía Said Palao ahí?... Puede que hayan comprado el viaje con anticipación", explicó.

Las cámaras de "Amor y Fuego" también difundieron imágenes de la pareja caminando juntos y llevando equipaje. Aunque no se mostraron cariñosos, sí se les vio compartiendo el mismo espacio con total normalidad.

Este reencuentro ha generado todo tipo de comentarios, ya que Alejandra había dicho antes que no lo había perdonado. Incluso, señaló que aún no sabía qué decisión tomar sobre su relación. Sin embargo, estas imágenes han dejado abierta la posibilidad de un acercamiento.

Viaje a Madrid y lo que mostró en redes

Mientras todo esto salía a la luz, Alejandra compartía en sus redes sociales detalles de su estadía en Madrid. La empresaria llegó a España para recibir un importante reconocimiento en su carrera. Además, también explicó el motivo de su viaje con una publicación clara.

"Mi gran comunidad. Son mi familia. Historias, lágrimas y todas en Madrid", escribió, mostrando lo importante que fue este momento para ella. "Y nos fuimos a Madrid porque voy a recibir un premio internacional como empresaria", comentó, acompañando la foto con su familia.

Alejandra Baigorria viaje a España con su familia. (Instagram)

En conclusión, la aparición de Alejandra Baigorria junto a Said Palao en España ha vuelto a encender la polémica. Aunque ella aseguró que no lo había perdonado, ahora se les ve juntos otra vez. Por ahora, no hay nada confirmado, pero la historia entre ambos sigue dando mucho de qué hablar.