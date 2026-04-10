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Alejandra Baigorria se somete a tratamiento estético en medio de crisis con Said Palao: "Por el estrés"

Alejandra Baigorria mostró el doloroso tratamiento al que se sometió para aliviar el bruxismo que padece en medio de la polémica por ampay de Said Palao.

Alejandra Baigorria se somete a tratamiento en plena crisis con Said Palao.
Alejandra Baigorria se somete a tratamiento en plena crisis con Said Palao. (Composición: La Karibeña)
10/04/2026

Alejandra Baigorria vuelve al centro de la atención, no solo por la crisis con Said Palao tras el ampay en Argentina, sino también por las consecuencias físicas que le habría generado. En este contexto, la 'Gringa de Gamarra' decidió someterse a un tratamiento estético para aliviar molestias por estrés.

Tratamiento médico en medio del estrés

A través de sus redes sociales, Alejandra Baigorria compartió imágenes del procedimiento al que se sometió, el cual fue realizado por el especialista Percy Díaz. En los videos, se aprecia el momento en que la empresaria recibe atención médica debido a un cuadro de bruxismo, una condición asociada a la tensión y el estrés.

"El bruxismo es la contracción involuntaria de un músculo que tenemos acá. Este bruxismo se da por la contracción involuntaria del músculo masetero cuando dormimos y estamos descansando. Muchas veces por el estrés, las complicaciones del día a día, todo... apretamos y dormimos apretando este músculo", explicó el doctor durante la intervención.

La propia Baigorria evidenció las molestias que venía experimentando. "Un dolor acá, desde acá hasta acá, todo esto contraído", comentó, señalando la zona afectada en su rostro y cuello. Ante ello, el especialista detalló el tratamiento a seguir para aliviar la tensión muscular.

"Exacto. Se puede dar cervicalgias, que es lo que te está dando a ti por la contracción del músculo masetero. Entonces, vamos a colocar toxina botulínica —bótox— para evitar la contracción innecesaria de ese músculo", indicó Díaz. Tras escuchar la explicación, la empresaria se mostró confiada en el procedimiento y respondió: "Ahora sí ya estoy lista".

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Este tipo de intervención, además de tener fines estéticos, también cumple una función médica al reducir la presión en la zona mandibular, lo que puede aliviar dolores musculares y mejorar la calidad del descanso.

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Alejandra Baigorria se somete a tratamiento estético en medio de crisis con Said Palao

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Alejandra Baigorria marca distancia tras declaraciones de Onelia

Hace unos días en declaraciones brindadas al programa "Amor y Fuego", Baigorria expresó su incomodidad luego de que Onelia Molina hiciera públicos detalles de la conversación que ambas sostuvieron. La empresaria dejó en claro que su acercamiento no tuvo ninguna intención negativa y que, por el contrario, buscó actuar de buena fe.

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"Yo creo que si hubo en algún momento una buena intención de mi parte, pues ahí está y se ve claramente cuáles fueron mis intenciones", sostuvo.

Además, enfatizó que no mantiene conflictos personales, aunque advirtió que no permitirá que se vulnere su posición ni su imagen.

"Yo no tengo nada en contra de nadie, pero tampoco voy a permitir que pasen por encima mío. Yo sabré tomar cuáles son mis medidas y qué cosas, con quién sí y con quién no", afirmó con firmeza.

Sus declaraciones dejan entrever que la empresaria tomará decisiones respecto a su entorno y a las personas con las que decide relacionarse, marcando así un límite en medio de la controversia.

En conclusión, Alejandra Baigorria atraviesa un momento complejo en el plano personal, donde los rumores de crisis con Said Palao y los conflictos mediáticos han tenido incluso repercusiones en su salud. La empresaria ha optado por atender estas consecuencias físicas mientras mantiene una postura clara frente a la polémica.

Temas relacionados Alejandra Baigorria Espectáculos Onelia Molina Said Palao tratamiento estético

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