Alejandra Baigorria sobre las recientes declaraciones de Onelia Molina: "Se ve cuáles fueron mis intenciones"

Alejandra Baigorria vuelve al centro de la polémica tras el escándalo por el viaje de Said Palao y Mario Irivarren a Argentina. La controversia creció al difundirse conversaciones con Onelia Molina, expareja de Irivarren, lo que generó reacciones en el espectáculo. Ante ello, la 'Gringa de Gamarra' decidió pronunciarse y fijar su posición.

Alejandra Baigorria marca distancia tras declaraciones de Onelia

En declaraciones brindadas al programa "Amor y Fuego", Baigorria expresó su incomodidad luego de que Onelia Molina hiciera públicos detalles de la conversación que ambas sostuvieron. La empresaria dejó en claro que su acercamiento no tuvo ninguna intención negativa y que, por el contrario, buscó actuar de buena fe.

"Yo creo que si hubo en algún momento una buena intención de mi parte, pues ahí está y se ve claramente cuáles fueron mis intenciones", sostuvo.

Además, enfatizó que no mantiene conflictos personales, aunque advirtió que no permitirá que se vulnere su posición ni su imagen.

"Yo no tengo nada en contra de nadie, pero tampoco voy a permitir que pasen por encima mío. Yo sabré tomar cuáles son mis medidas y qué cosas, con quién sí y con quién no", afirmó con firmeza.

Sus declaraciones dejan entrever que la empresaria tomará decisiones respecto a su entorno y a las personas con las que decide relacionarse, marcando así un límite en medio de la controversia.

Se pronuncia sobre su relación con Said Palao

En otro momento de la entrevista tras ser consultada sobre su matrimonio con el chico reality. La empresaria lejos de ahondar en detalles prefirió mantener una postura mas sobria.

"La decisión la voy a tomar yo y como digo, me puedo demorar un año si quiero y nadie tiene por qué juzgarme. El tema está ahí, estoy tranquila y haciendo las cosas a mi manera, que en su momento ya lo sabrán", declaró.

Además, la 'gringa' comenta que ella sabrá qué decisión tomar y que se tomará el tiempo necesario porque se trata de su vida, por más que otros hablen de cómo debería actuar.

"Voy a tomar una decisión por lo que dicta mi corazón y por lo que dicta lo que yo siento, al final, todos acá van a dormir a sus casas y a nadie le importa mi vida, la única que va a ver si es feliz o no soy yo", agregó.

Asimismo, señala que efectivamente seguirán viéndola con Said Palao porque tienen varios proyectos juntos y que según su manera de trabajar, será así y no tiene por qué dar explicaciones a nadie sobre su vida.

"Van a verlo en mi peluquería, van a verlo en la casa y es lo que va a pasar, van a seguir viendo porque nosotros estamos llevando las cosas de una forma a nuestra manera o al menos a mi manera. No tengo por qué darle explicaciones a nadie de las cosas que yo hago o dejo de hacer, al final es una decisión que es mía", señaló.

En conclusión, las declaraciones de Alejandra Baigorria evidencian su intención de tomar el control en medio de la polémica. La empresaria busca marcar límites y dejar claro que las decisiones sobre su vida personal le pertenecen. Mientras el tema sigue generando comentarios, su mensaje apunta a priorizar su bienestar.