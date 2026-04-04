Alejandra Baigorria sorprende con viaje a su abuelita y su nana tras escándalo con Said: "Todo se da en vida"

En medio de la tormenta por el ampay de Said Palao, Alejandra Baigorria decidió mostrar su lado más sensible y familiar. La popular 'Gringa de Gamarra' dejó de lado los escándalos y sorprendió con un gesto que ha conmovido a todos.

Alejandra Baigorria emociona con viaje a su abuelita y su nana

En medio de todo el ruido por el ampay de Said Palao, Alejandra Baigorria dejó por un momento los escándalos y organizó algo muy especial. Preparó un viaje a Piura para su abuelita y su nana, dos personas clave en su vida. Pero no era cualquier viaje: era el primero en avión para ambas.

Alejandra no solo les regaló el pasaje a sus seres queridos, sino también la experiencia completa. Estuvo con ellas en todo momento, disfrutando cada instante como una familia unida.

"Hay personas que lo han dado todo por ti y a veces se nos olvida cumplirles los sueños y es por eso que hoy se los cumpliré a dos personas importantes para mí (...) Ellas estuvieron para mí con amor y paciencia, mi abuelita y mi 'Negrita', que es mi nana, aunque en realidad es como mi segunda mamá", contó.

El momento fue muy especial desde el inicio. La sorpresa dejó a su abuelita y a su nana completamente emocionadas, sobre todo al saber que iban a viajar en avión por primera vez. Alejandra compartió imágenes donde se ve a ambas felices, viviendo algo que nunca imaginaron. Para ellas, no fue solo un paseo, fue cumplir un sueño pendiente.

"Quise regalarles un recuerdo, una experiencia (...) No esperes 'algún día' (...) todo se da en vida. Hazlo hoy, por quienes siempre estuvieron para ti", escribió la empresaria.

El viaje incluyó momentos en la playa, paseos y tiempo de calidad juntas. Todo quedó registrado en sus redes sociales, donde miles de personas reaccionaron.

Las redes aplauden su gesto

Los seguidores no tardaron en comentar. Muchos destacaron el gesto de Alejandra y el mensaje que dejó. Incluso algunos usuarios le aconsejaron que siga enfocada en lo positivo y deje atrás lo que le hace daño.

"Eres un excelente ser humano; suelta eso que tanto te daña y la vida te compensará con algo mucho mejor", "Totalmente de acuerdo, todo se hace en vida, y agradecer a nuestra familia es lo primero" o "Qué admirable", fueron algunos comentarios.

Este gesto llega justo cuando su vida personal ha estado en el ojo público. El ampay de Said Palao generó muchas reacciones y críticas, pero Alejandra decidió tomar otro camino. En lugar de responder o entrar en polémicas, optó por dedicar tiempo a su familia y hacer algo que realmente le nace. Ese cambio de enfoque ha sido bien recibido por el público, que ahora la ve en una faceta más cercana.

En conclusión, Alejandra Baigorria decidió alejarse del escándalo por el ampay de Said Palao y enfocarse en lo que realmente le importa: su familia, regalando un viaje a su abuelita y a su nana. Con este gesto, no solo sorprendió a sus seguidores, sino que también dejó un mensaje claro sobre valorar a quienes siempre estuvieron a su lado.