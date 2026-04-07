Jean Deza es captado en polémica actitud tras salir de fiesta con Gabriela Alava: "Ese es el nivel"

El futbolista peruano Jean Deza vuelve al centro de la polémica, esta vez no por su desempeño deportivo. El jugador fue cuestionado tras difundirse imágenes en las que realiza actos indebidos en la vía pública, lo que reavivó críticas sobre su conducta fuera de las canchas.

Captan a Jean Deza en la vía pública y desata críticas

El episodio ocurrió luego de una salida nocturna, en la que el futbolista coincidió con otras personas en un concierto de salsa. Tras el evento, cámaras registraron el momento en el que Deza se aleja del grupo con el que se encontraba y se dirige hacia un rincón de la calle, donde fue captado miccionando en un espacio público.

En las imágenes también se observa la presencia de Gabriela Alava, señalada como su "incondicional", quien lo acompañaba durante esa salida. El video fue difundido en televisión, generando una ola de comentarios sobre la conducta del jugador y su reiterada exposición en situaciones polémicas.

La conductora Magaly Medina no tardó en pronunciarse sobre lo ocurrido y cuestionó duramente la actitud del futbolista.

"Sigue con su incondicional divirtiéndose después de todo lo que pasaron, se acuerdan que él en un año nuevo la destrozó a golpes, fue todo un escándalo, lo denunció, pero miren ahí cómo están pasando la noche juntos y de momento se va corriendo a un rincón como los perros callejeros a orinar, ese es el nivel de los jugadores que tenemos", expresó tras la difusión del material.

Las imágenes no solo provocaron indignación, sino que también reabrieron el debate sobre la conducta de algunos futbolistas peruanos fuera del ámbito deportivo, en especial en el caso de Deza, quien en más de una ocasión ha protagonizado situaciones similares.

George Forsyth revela tenso episodio con Deza en la selección

En medio de la polémica, resurgieron declaraciones del exarquero George Forsyth, quien relató un episodio ocurrido en 2014 durante una gira de la selección peruana. Según contó, en ese entonces intentó corregir la actitud de Deza tras un incidente en los entrenamientos.

El exfutbolista explicó que todo comenzó cuando el delantero abandonó una práctica al enterarse de que no sería considerado para un partido ante Suiza, decisión tomada por el entonces técnico Pablo Bengoechea. Esta actitud generó molestia en el grupo y motivó la reacción de Forsyth.

"Fuimos a jugar dos partidos con la selección en el 2014 contra Inglaterra y Suiza. El primer partido juega Jean Deza de delantero y le fue bastante bien, pero ante Suiza el profe Bengoechea dijo que iba a hacer unos cambios en los delanteros. Como lo habían sentado, se fue. Yo les dije 'chibolo de m..' ¿intocable es? ¿quién m.. se cree? Entonces me fui a buscarlo", relató en el podcast 'Enfocados'.

En conclusión, el nuevo incidente protagonizado por Jean Deza vuelve a poner en evidencia los cuestionamientos sobre su comportamiento fuera del ámbito deportivo. A esto se suman revelaciones pasadas que refuerzan la percepción de conflictos disciplinarios durante su trayectoria.