Jean Deza es captado saliendo con Shirley Arica y después pasa la noche en casa de Gabriela Alava

El pelotero Jean Deza ha sido acusado en múltiples ocasiones de haber agredido a sus exparejas. Ahora, fue captado encontrándose con Shirley Arica, una de las agraviadas en el pasado, pero después de separarse de la 'chica realidad' fue a la casa de su actual saliente Gabriela Alava.

Jean Deza junto a Shirley Arica

En el pasado, Shirley Arica denunció a Jean Deza de haberla golpeado la cabeza cuando eran pareja, dejándose de comunicar por mucho tiempo. Ahora, ambos han sido captados juntos el pasado 12 de septiembre en un restaurante de Miraflores.

Después, los 'urracos' de Magaly Medina vieron cómo ambos se separaron y abordaron un auto diferente cada uno. Luego, los reporteros fueron a la casa de Gabriela Alava al día siguiente para consultarle sobre la salida del futbolista con su ex, pero se sorprendieron al verlo con mi misma ropa puesta del día anterior.

¿Qué dijo el pelotero?

El pelotero Jean Deza fue entrevistado cuando ingresó a un restaurante por los reporteros de 'Magaly TV: La Firme'. Ante ser cuestionado por su encuentro con su expareja Shirley Arica, se excusó diciendo que no estaban solos en aquel restaurante.

"Ah nosotros sí, éramos un grupo grande (¿Desde cuándo ha vuelto esa conversación?) hace mucho tiempo ya", expresó. Luego, el reportero le preguntó: "¿Gabriela está al tanto de eso?" y respondió: "Sí, mi señora si, ella salió con sus amigas unos días antes".

Gabriela Alava no sabía del encuentro de Deza con su ex

Luego de ello, los 'urracos' entrevistaron a su actual saliente Gabriela Alava que también estaba ingresando al restaurante donde se encontraba Jean Deza. Al ser consultada sobre la salida del pelotero con su ex, negó que supiera de ello.

"¿Sabías que Jean Deza estaba con Shirley ayer?", le preguntó el reportero y Gabriela le respondió: "Me dijo que había salido, pero no sé, no hemos hablado de eso todavía. Yo anteayer he estado en el mismo espacio con Shirley, pero no sabía, no sé donde ha estado él".

Después, le preguntaron a Jean si los tres son amigos y afirmó que sí. Incluso, comentó de que tendrían una aparente relación abierta y una amistad normal. Aunque las miradas de Gabriela no parecía estar contenta.

En conclusión, Gabriela Alava no estaba contenta al conocer sobre la salida de su saliente Jean Deza con su ex Shirley Arica. Recordemos que ambas mujeres han denunciado haber sido agredidas por el futbolista anteriormente cuando mantenían una relación sentimental.