Magaly no cree en las disculpas de Mario Irivarren tras su regreso a 'La Manada': "Careces de valores"

Mario Irivarren reapareció en el pódcast de 'La Manada' e inició pidiendo disculpas por su comportamiento y el de su equipo tras el ampay en Argentina. Ante esto, Magaly Medina, no dudó en expresar su tajante opinión sobre el exchico reality.

Magaly opina sobre disculpas de Mario Irivarren

'La Manada', el pódcast conducido por Mario Irivarren, Gerardo Pe y Laura Spoya, regresó este 6 de abril con un equipo renovado. Como se recuerda, el programa se vio envuelto en polémica luego de que el equipo tomara en broma el ampay del ex Combate, considerado por muchos como una falta de respeto hacia Onelia Molina.

En su reciente programa, Magaly Medina opinó sobre este regreso y aseguró que el grupo ha atravesado una crisis debido a sus malos comportamientos y al mal manejo de su vida personal. La 'urraca' no dudó en cuestionar el mea culpa que dio Mario Irivarren al inicio de la transmisión:

"Mario Irivarren es un tipo que no actuó de buena manera. Él hizo un zafarrancho de su vida, le faltó el respeto a Onelia (...) ¿Quién le va a creer (las disculpas) de Mario Irivarren? A mí me da risa, no le creo nada. Así rezara no le creo", señaló Medina.

Además, la conductora de ATV comentó que le parecía que las disculpas de Irivarren llegaban demasiado tarde, sobre todo tras su decisión de evitar a los medios y salir de viaje luego de las imágenes en el yate:

"Hubiera sido bueno antes. Uno cuando la riega, uno cuando hace algo que no está bien, que no solo le fallaste a tu público sino que demostraste que no eres un ser confiable, que careces de valores, por lo menos haces un acto de constricción, pides disculpas tratando de empatizar con las personas a las que dañaste. Pero no luego de un mes", agregó.

Mario Irivarren pidió disculpas en 'La Manada'

Mario Irivarren admitió los errores cometidos por él y su equipo durante su reaparición en 'La Manada', y aprovechó para ofrecer disculpas por los excesos en su conducta en los últimos tiempos.

"Toca hacer un mea culpa sincero y honesto. Tanto a nivel personal como a nivel de grupo, en estos últimos tiempos nos hemos equivocado y mucho. Creo que también esa filosofía de tomar todo a la broma, a la ligera, se nos fue un poco de las manos. En ese proceso hemos tal vez decepcionado a mucha gente", declaró el exparticipante de 'Esto es guerra'.

En conclusión, Magaly Medina cuestionó la sinceridad de las disculpas de Mario Irivarren, señalando que llegan demasiado tarde y no reflejan un arrepentimiento genuino. La reacción evidencia que el exchico reality aún tiene mucho por demostrar para recuperar la confianza de su público.