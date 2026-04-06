Federico Salazar es captado abrazando a una mujer tras separarse de Katia Condos ¿De quién se trata?

Dentro de la televisión, se creía que el matrimonio de Federico Salazar y Katia Condos era uno de los más sólidos hasta que anunciaron el fin de su relación como pareja. Ahora, el conductor de un programa de noticias, acaba de ser captado con una misterios mujer abrazándose dentro de una casa.

Federico Salazar abraza a misteriosa mujer

Como se recuerda, Federico Salazar y la actriz Katia Condos anunciaron el final de su matrimonio por medio de un comunicado en sus redes sociales. Hace casi un mes, la pareja está separada y no han querido revelar la razón de su decisión, pero ahora salen a la luz imágenes un poco comprometedoras del conductor de TV.

En las imágenes se puede ver cómo el periodista, quien luce un polo amarillo, ingresa a una casa. Luego, es captado a través de una ventana desde la calle abrazando a una misteriosa mujer dejando sorprendido a los reporteros del programa de Magaly.

"Exclusivo ¿A quién abraza Federico Salazar?", menciona el reportero de Magaly Medina en el avance del programa de TV.

¿Qué dijo Katia Condos?

En una entrevista con Cristian Rivero, Katia Condos decidió a contar sobre su trayectoria artística y tocó el tema de su divorcio donde señala que a pesar de haber terminado con Federico Salazar tras 30 años juntos, no lo considera un fracaso.

"Todo el mundo sabe que no estoy con Federico después de 30 años, pero yo no puedo decir por ejemplo que 'ha sido un fracaso'. Un matrimonio de 30 años es un éxito. Una estrellita en la frente para los dos porque es una cosa maravillosa", declaró.

Además, la actriz señala que actualmente es un poco complicado toda la situación de su separación con el periodista, pero tiene la certeza que podrán superarlo y tener una buena relación como padres por sus tres hijos. Un camino que aún falta mucho recorrer.

"Ahorita es un poco confuso y caótico, pero tengo la absoluta seguridad de que todo se va a acomodar. Los dos vamos a tratar de que la familia que hemos hecho se vea lo menos perjudicada posible con este tránsito a otra forma", agregó.

De esta manera, Katia Condos y Federico Salazar no desean dar información sobre los motivos de su separación. Ahora, el periodista del canal 4 ha sido captado con una misteriosa mujer por las cámaras de Magaly Medina donde se abrazan dentro de una casa.