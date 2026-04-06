Mario Irivarren pide perdón en su regreso a 'La Manada': "Se nos fue de las manos"

Luego de varias semanas alejado debido a la controversia, Mario Irivarren reapareció en el pódcast 'La Manada'. El programa regresó este lunes 6 de abril con un equipo renovado y, en su primera emisión, el chico reality aprovechó el espacio para dirigirse al público.

Mario Irivarren pide disculpas tras burlas del pódcast

Mario Irivarren ha estado en el centro de las críticas tras ser ampayado en Argentina, donde habría sido infiel a su entonces pareja, Onelia Molina. En medio de la controversia, decidió alejarse temporalmente de su pódcast 'La Manada'. Sin embargo, la polémica también alcanzó al programa, conducido junto a Laura Spoya y Gerardo Pe, quienes fueron duramente cuestionados.

Esto ocurrió luego de que el equipo tomara con humor lo sucedido, pese a su cercanía con Onelia, lo que generó rechazo y los llevó a pedirle disculpas públicamente. En su reciente reaparición, Mario Irivarren inició el programa reconociendo los errores cometidos. En esa línea, ofreció disculpas y admitió que hubo excesos en el comportamiento del equipo.

"Toca hacer un mea culpa sincero y honesto. Tanto a nivel personal como a nivel de grupo, en estos últimos tiempos nos hemos equivocado y mucho. Creo que también esa filosofía de tomar todo a la broma, a la ligera, se nos fue un poco de las manos. En ese proceso hemos tal vez decepcionado a mucha gente", declaró el exparticipante de 'Esto es guerra'.

Finalmente, el popular 'Calavera coqueta' expresó su agradecimiento a la comunidad de su pódcast por el respaldo recibido en medio de la crisis y reiteró sus disculpas por lo ocurrido.

"Así como les agradezco, les pido unas disculpas sinceras a todo aquel que sienta que le fallamos. Ya sea a título personal o como grupo, con nuestras palabras y acciones, somos perfectamente conscientes de ello y estamos agradecidos porque, a pesar de todo eso, aún siguen ahí", manifestó el conductor.

'La Manada' cambia de productor

En otro momento de la transmisión, Mario Irivarren, Gerardo Pe y Laura Spoya anunciaron la inesperada salida de Abneer Robles, productor y cocreador del proyecto. En su lugar, informaron que se sumará el creador de contenido, Christian Company.

"Desde hoy Abner ya no forma parte, vamos a decir, presencial de La Manada. Y digo presencial porque él siempre va a ser parte de esta familia, porque hay que darle el mérito y reconocer que este proyecto existe gracias a Abner", mencionó Irivarren.

Según explicó el conductor, Abneer Robles decidió dar un paso al costado para enfocarse en sus proyectos personales, por lo que le expresaron su respaldo y buenos deseos en esta nueva etapa.

"Hoy en día no nos acompaña de manera presencial porque está abocado a nuevos proyectos creativos, nuevos proyectos personales que pronto ya van a poder ver en algún canal, en alguna pantalla. Y en esta nueva etapa, en esta nueva aventura, le deseamos todo lo mejor. Lo queremos mucho", agregó.

En conclusión, Mario Irivarren regresó a 'La Manada' en medio de la polémica. Durante la emisión, el conductor no solo informó sobre la reestructuración del programa, sino que también aprovechó para ofrecer disculpas públicas, reconociendo errores y buscando enmendar la relación con su audiencia.