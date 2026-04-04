Macarena Vélez a Mario Irivarren tras engañar a Onelia: "Que esté soltero, sin hacer daño a nadie"

Cuando Onelia Molina terminó por primera vez con Mario Irivarren, Macarena Vélez fue una de las amigas que la apoyo. Ahora, la exchica reality señaló que la 'calavera coqueta' debería quedarse solo para que no siga haciendo más daño a alguien.

Macarena Vélez arremete contra Mario Irivarren

En la transmisión en vivo, Macarena Vélez opinó sobre el ampay de Argentina a su expareja Said Palao y Mario Irivarren. Es así como también opinó sobre cómo actuó Irivarren, fallando por segunda vez a la odontóloga Onelia Molina apareciendo con mujeres en un yate.

"Uno a veces piensa que la gente va a mejorar, pero al parecer no. Mario no estuvo bien, no actuó bien. Yo estoy segurísima de que él lo sabe. A ver, ¿para qué hacer eso? Si uno quiere hacer cosas, que esté soltero, sin hacer daño a nadie", señaló.

Así mismo, recalcó su apoyo total a su amiga Onelia y despotrica contra la 'calavera coqueta' por las terribles acciones que hizo daño a su entonces pareja.

"No voy a apañar porque no me parece. Es un sonsonón, la c*** y no se puede apañar eso", declaró.

Sobre ampay a Said Palao

A través de su TikTok, Macarena Vélez hablo sobre toda la información que ha salido sobre Said Palao tras ampay en Argentina con mujeres y sus amigos de 'EEG'. Así mismo, la exchica reality reveló que al parecer Alejandra Baigorria pensó que había cambiado.

"No me sorprende nada de lo que ocurrió en ese ampay, a ella tampoco creo. O sea sí está sorprendida porque pensó que tal vez esa persona cambió o que el espíritu santo lo había cambiado, pero no hace magia", declaró.

Así mismo, la novia de Juan Ichazo señaló que cuando estaba con Said Palao, le fue infiel y le contó todo esto a la empresaria de Gamarra, pero aún estuvo con él, algo que nunca imaginó.

"Como les dije, yo a esa persona (Alejandra Baigorria) le dije como un tipo de advertencia porque se lo conté tantos años atrás antes de que lo eligiera (a Said), que no pensé que iban a estar. Advertí, pero creo que lo tomaron de otra manera porque pensaron que era el premio mayor y ahí está", agregó.

De esta manera, Macarena Vélez señala que no le sorprende las acciones de Said Palao o Mario Irivarren, y que no piensa apañar a ninguno de los dos. Así mismo, afirma su apoyo a Onelia Molina agregando que el chico reality debería estar soltero para no hacer más daño.