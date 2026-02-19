Macarena Vélez enfrenta a Janet Barboza por Juan Ichazo: "Tú estás afirmando, no preguntando"

Un momento tenso se vivió en televisión cuando Macarena Vélez decidió responderle cara a cara a Janet Barboza tras los comentarios que hizo sobre Juan Ichazo, su actual pareja. La exchica reality defendió su relación en pleno programa y dejó claro que no le gustó la forma en que se estaba hablando del tema.

Macarena Vélez cuadra a Janet Barboza por Juan Ichazo

En "América Hoy", Janet Barboza mencionó las declaraciones de la 'Nena' Cubillas, expareja de Ichazo, sobre la pensión de sus hijos. Esto generó preguntas directas hacia Macarena Vélez, quien no dudó en reaccionar y encarar a la conductora al sentir que se estaban afirmando cosas sin pruebas.

La situación sorprendió a los televidentes, ya que la influencer se mostró firme y segura al defender a su pareja en vivo. El intercambio rápidamente se volvió viral en redes sociales por el tono del enfrentamiento. Durante la conversación, Janet Barboza lanzó una pregunta que marcó el inicio del cruce.

"¿Cómo es eso que quieres tener un hijo con Juan Ichazo si es que a él no le alcanza para pasarle la pensión a los dos hijos de la 'Nena'?", dijo la conductora en pleno programa.

Lejos de quedarse callada, Macarena respondió de inmediato y cuestionó la fuente de esa información. La exchica reality explicó que no se puede asegurar algo solo por lo que dice una persona y pidió tener cuidado con las versiones públicas.

"Tengo una pregunta: ¿tú cómo sabes que no le alcanza? (Ella dijo pues) Eso es importantísimo, pero, Janet, tú no puedes decir cosas sin saber, o sin conocer a las personas realmente. Te pueden decir mil cosas, eso no quiere decir que sea real", expresó.

El intercambio continuó cuando Janet recordó que la madre de los niños había hecho quejas públicas sobre el tema económico. Esto elevó aún más la tensión en el set.

"Pero si la 'Nena' se ha quejado de que no le pasa la pensión y que se gastaba la plata de las tarjetas en viajes a Argentina contigo (Bueno eso es tema más de ella que de nosotros, o sea nosotros estamos bien)... Te lo digo como amiga, para que tengan cuidado, porque por supuesto una criatura requiere de su dinerito", dijo Janet.

Macarena defiende su relación y pone límites

Macarena insistió en que la situación entre Juan Ichazo y Johana Cubillas, la madre de sus hijos, ya se ha manejado de manera interna y que las cosas están en orden. Además, dejó claro que ella conoce a su pareja en el día a día y confía en su comportamiento como padre.

"Perfecto, pero eso lo dice esa persona. Entonces creo que las cosas están como que en otra manera, ahorita, ya conciliaron y las cosas van bien", afirmó. "Juan siempre ha hecho las cosas como deben ser y punto. Yo lo sé como pareja, ahorita estamos en una etapa superlinda si en algún momento somos una familia, bienvenido sea, pero estamos enfocados en nuestros proyectos", dijo.

El momento más comentado llegó cuando Macarena le reclamó directamente a Janet por la forma en que planteaba el tema. La influencer también reconoció que estos comentarios le resultan incómodos, pero aseguró que su relación se mantiene estable.

"O sea es incómodo, definitivamente pero o sea lo tomamos de quien viene, de personas que no nos conocen, que no están ahí. Juan jamás en su vida ha incumplido con sus hijos. Está totalmente bien con ellos y ahorita la relación entre ellos están superbién", señaló. "(Yo tengo todo el derecho de preguntar) Pero tú estás firmando no preguntando esa es la diferencia", contestó Macarena a Janet.

En medio del debate, Macarena reiteró que están viviendo una etapa tranquila y enfocada en sus proyectos personales: ella en sus negocios y Juan en los suyos. Dejó en claro que los problemas mediáticos no afectan su vínculo.

En conclusión, Macarena Vélez encaró a Janet Barboza tras sus comentarios sobre Juan Ichazo. La conductora puso en duda la idea de que la pareja piense en tener hijos, recordando además el reclamo de la madre de los hijos de Juan, la 'Nena' Cubillas, por el tema de la pensión. Ante ello, Macarena aclaró que no se pueden dar afirmaciones sin pruebas y marcó su posición frente a las especulaciones.