Macarena Vélez afirma que no se separará de Juan Ichazo tras problemas con la 'Nena': "Me parecería algo injusto"

Desde hace días, Juan Ichazo y Johanna Cubillas están en medio de una nueva polémica que ha incluido a Macarena Vélez. Ahora, la exchica reality apareció en un programa de TV para defender al argentino señalando que lo conoce bien y nada los separará.

Macarena Vélez 'saca cara' por el ex la 'Nena'

La joven Macarena Vélez se presentó en el programa de Magaly Medina para hablar sobre los problemas que hay entre su pareja Juan Ichazo y su aún esposa Johana Cubillas, madre de sus dos hijos.

"De verdad, de lo que yo sé y veo, hasta conozco a su familia, Juan no es una persona agresiva, no es una persona que trata mal a otra persona. Si realmente hubiera esas pruebas, no crees que estaría acá, ya te lo habrían mandado (¿Pruebas de qué?) de que Juan se maneja agresivamente", expresó la joven en el programa.

Estará hasta las últimas con Juan Ichazo

En esa misma línea donde la joven que viene conociendo al argentino durante una convivencia de 8 meses, Magaly le cuestiona cuánto tiempo tolerará este problema que carga Juan Ichazo con su ex, con quien tendrá vínculo por toda su vida por sus dos menores hijos.

"¿Cuanto crees que tendrás la paciencia de tolerar todo esto? Finalmente, quieres una relación tranquila, que no lo estás teniendo", le preguntó la 'urraca'.

Ante esto, la ex de Said Palao señaló que sí se llevó de gratis todo el problema que tiene el argentino con la 'Nena', pero que de igual forma no piensa dejarlo. Afirma que estará con él porque como pareja vienen pasando por un bonito tiempo que no desea dejar atrás por ataques de la ex.

"En realidad, nosotros como pareja sí, pero claro con todo esto que pasa que nos involucran y me involucran de gratis, sí es bastante fastidioso. Nosotros estamos muy enamorados, nos amamos muchísimo, nos queremos de una manera súper bonita. Por qué tengo que dejar de lado eso simplemente porque la otra persona no puede con las cosas. Me parecería algo injusto", dijo.

De esta manera, Macarena Vélez sale a defender a su novio Juan Ichazo señalando que no es una persona agresiva y que a pesar de los problemas que carga el argentino con su ex Johanna Cubillas, la madre de sus dos hijos, aún seguirá con él porque están muy enamorados. Asegurando así que nada los separará y quieren continuar con sus planes juntos.