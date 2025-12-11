Rodrigo Cuba se une a Melissa Paredes contra Magaly: "Nuestra hija no será parte del contenido mediático"

Cuando Rodrigo Cuba y Melissa Paredes pasaron por su divorcio tras polémica separación por un ampay, tuvieron algunos altercados legales. Ahora, Magaly volvió a revivir aquellos problemas, pero la actriz mandó una carta para que se retractara y el futbolista le dio su apoyo a la madre de su hija mayor.

Rodrigo Cuba respalda a Melissa Paredes

A través de sus redes sociales, Rodrigo Cuba se ha pronunciado acerca del enfrentamiento que hay entre Magaly Medina y su exesposa Melissa Paredes. Ante esta cuestión, el pelotero ha decidido respaldar firmemente a la madre de su hija mayor señalando que rechaza cualquier difusión de información relacionado a su pequeña.

"Como padres, expresamos de manera conjunta nuestro rechazo absoluto a cualquier difusión, reproducción o comentario público de audios, imágenes o documentos relacionados con procesos judiciales que involucren hechos vinculados a nuestra hija. Nuestra prioridad es y será proteger su integridad, su privacidad y bienestar emocional", expresó.

El futbolista deja en claro que tanto la actriz como él están priorizando el bienestar de su hija en común y por ello, pide el cese de todo comentario. Además, agrega que como adultos son responsables de sus acciones anteriores, pero que su niña no debe ser expuesta en la farándula o contenido mediático en programas de TV.

"Nos corresponde a nosotros, los adultos y figuras expuestas, asumir las consecuencias de nuestras acciones. Sin embargo, nuestra hija no debe ser material de debate o contenido mediático", señaló.

La relación entre Cuba y Paredes

Si bien su matrimonio terminó en medio de una gran polémica por la supuesta infidelidad de Melissa Paredes con Anthony Aranda cuando aún mantenía relación con Rodrigo Cuba, los problemas se habrían solucionado por el bien de su hija mayor.

Cada uno ha continuado con su vida aparte, pero siguen manteniendo un acuerdo mutuo como padre de la menor. Así mismo, han decidido unirse cada uno con sus respectivas parejas en las celebraciones de la pequeña, prevaleciendo la unión para que sienta el amor familiar sin ningún problema. Es así como han decidido llevar la fiesta en paz.

En conclusión, tanto Melissa Paredes como Rodrigo Cuba han demostrado que siempre estarán juntos para defender a su hija contra todo. Es así como el pelotero respaldó a la madre de su niña mayor tras el enfrentamiento con Magaly Medina, pidiendo que su pequeña no sea el producto de contenido mediático en programas de televisión.