Melissa Paredes reafirma su amiste con Ale Venturo: "Toda la vida vamos a tener conexión, quieras o no"

Melissa Paredes reafirmó que hizo las paces con Ale Venturo, actual pareja de su expareja Rodrigo Cuba, luego de varios meses de tensiones y comentarios cruzados sobre la crianza de su hija. La actriz contó detalles del amiste y resaltó que deben llevarse bien.

Melissa Paredes sobre su relación con Ale Venturo

La actriz Melissa Paredes dejó en claro que su relación con Ale Venturo, pareja de su ex Rodrigo Cuba, está mejor que nunca. Ambas decidieron dejar atrás los malentendidos y ahora mantienen una convivencia tranquila por el bien de sus hijas.

Durante una entrevista con "América Hoy", Melissa contó cómo se dio la reconciliación con Ale, luego de que en el pasado se comentara que no tenían buena relación. Elogió la actitud de la actual pareja del padre de su hija.

"(Ale fue la quien dio el primer paso) Sí, claro, y me parece bien, ¿no? Es muy de mujer, muy de mamá, de decir: 'Oye, quiero conversar contigo, arreglar las cosas', como corresponde, ¿no? Y fue bien. Lo más importante es mi hijita, que esté bien", comentó con tranquilidad.

La actriz explicó que la reconciliación surgió tras un malentendido por unas declaraciones que Ale hizo en un pódcast. Ambas se comunicaron directamente y decidieron aclarar todo.

"Fue por el tema que dijo en un pódcast, entonces me dijo: 'Oye, no quise decir... en fin', y bueno, arreglamos las cosas y listo", reveló.

@ameg_pe 11.12.25 | Melissa Paredes busca mantener buena relación con Ale Venturo. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Melissa también destacó que la relación entre ambas será inevitablemente cercana, pues sus hijas compartirán lazos familiares. Por ello, señaló que lo mejor es llevarse bien entre todos. Al ser consultada sobre cómo reaccionaría si algo la incomoda, Melissa no dudó en mostrar su carácter fuerte.

"Al fin y al cabo, como yo le digo a ella y al público, su bebita es hermana de mi hijita. Van a ser hermanitas toda la vida. Entonces toda la vida vamos a tener conexión, quieras o no. Es mejor llevar la fiesta en paz y llevarnos todos bien que estar peleando por tonteras, por malentendidos o dimes y diretes (Pero si tú ves algo, me imagino que...) Misma fiera", señaló con firmeza.

Borrón y cuenta nueva

Días atrás, la actriz también habló del tema en el pódcast de Kenji Fujimori. Allí reveló que Ale fue quien dio el primer paso para disculparse y retomar la buena relación.

"Ahora estamos bien. Hemos conversado como mamás y hemos puesto los puntos sobre la mesa; le he dejado claros los míos. Pero sí hubo unos comentarios que no me gustaron y ella quiso conversar conmigo para pedirme las disculpas del caso, como mamá. Se las acepté", contó.

Melissa también reconoció que fue directa durante la conversación. Sin embargo, señaló que la prioridad siempre será la paz.

"La leona sí se me sale. Le dije las cosas como son, le dije lo que pensaba, le dije todo. Yo soy así, bien directa. Y, como digo, borrón y cuenta nueva, volvemos a empezar, porque su bebé es hermana de mi hijita (...) No voy a estar peleando toda la vida, ni con él ni con nadie. Me da flojera estar peleándome con la gente", agregó.

En conclusión, Melissa Paredes confirmó que su relación con Ale Venturo atraviesa un momento de calma y entendimiento. Ambas decidieron dejar atrás los malentendidos y priorizar el bienestar de sus hijas. La actriz destacó que, más allá de las diferencias del pasado, lo importante es mantener la armonía familiar, especialmente porque sus hijas, y en consecuencia ellas, compartirán lazos para toda la vida.