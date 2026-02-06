Macarena Vélez feliz por inicio del divorcio de Juan Ichazo y Johana Cubillas: "Me muero por casarme"

Después de varios meses de tensiones y cruces públicos, todo indica que la calma llegó entre Johana Cubillas, Juan Ichazo y Macarena Vélez. La expareja logró avanzar en acuerdos importantes y, además, inició oficialmente el proceso de divorcio, una noticia que marca un nuevo comienzo para todos los involucrados.

Macarena Vélez se ilusiona con inicio de divorcio de Juan Ichazo

En los últimos días, Johana Cubillas y Juan Ichazo lograron conciliar por segunda vez el tema del régimen y la pensión de alimentos de sus hijos. Este acuerdo permitió que ambos den el siguiente paso: empezar el proceso de divorcio, algo que venían arrastrando desde hace tiempo y que generó mucha expectativa.

Mientras el proceso legal avanza, Macarena Vélez también atraviesa un momento especial. La exchica reality no ocultó su alegría y sorprendió al confesar que el matrimonio sí está en sus planes, dejando ver que su relación va viento en popa.

"Me muero por casarme. Por tener el coche para mi perro y estoy practicando para el coche de bebé. Entonces estoy practicando para ver si, no sé, un añito por ahí podría darse el coche de bebé humano. No, lo que el universo quiera", dijo Macarena Vélez, entre risas.

@ameg_pe 06.02.26 | Macarena Vélez feliz por inicio del proceso divorcio de Juan Ichazo y Johana Cubillas. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Johana Cubillas se mostró tranquila y emocionada al hablar del tema en el programa "América Hoy". La empresaria dejó en claro que este avance le devuelve la paz y le permite cerrar una etapa complicada de su vida personal.

"Mucho más tranquila. Porque ya ayer firmamos la conciliación, pudimos arrancar con el tema del divorcio y estoy súper contenta con todo esto. Ayer ya firmé todos los papeles que me llevó su abogado. Creo que el mismo poder judicial te da un plazo de dos meses para que te arrepientas. Sí, te juro, estoy demasiado feliz, más emocionada", señaló Johana Cubillas.

Johana Cubillas le desea lo mejor a Macarena y Juan

Lejos de los conflictos del pasado, Johana Cubillas dejó en claro que no guarda rencores y que su prioridad siempre serán sus hijos. Incluso, aseguró que le desea lo mejor a la pareja y espera que la relación sea estable.

"Ellos disfruten su vida, su amor, les deseo toda la felicidad. Si quieren casarse, que se casen, si quieren tener hijos y darles hermanitos a mis hijos, increíble. Les deseo lo mejor, espero que duren porque tampoco es que a mí me parezca lindo estarle presentándole a mis hijos. Prefiero que sea con Macarena y que sea la única chica que mis hijos conozcan para que no se confundan", expresó.

Johana reveló que se acerca el cumpleaños de sus hijos y que la pareja de Juan Ichazo podría asistir si quisera. Macarena fue clara al señalar que prefiere mantenerse al margen en algunos temas familiares, como asistir a reuniones o celebraciones.

"Ya le dije que se ponga las pilas y que empiece a pedir canjes o lo que sea para que nos ayuden a hacerle su cumpleaños bonito a los chicos. Como le dije a Juan, está súper invitada. Si quiere venir y si quiere aportar algo para los chicos, bienvenido también", señaló Johana. "(Johana me comentó que estás invitada) Sí, pero la verdad que yo prefiero mantenerme al margen", afirmó Macarena.

En conclusión, con acuerdos firmados, un divorcio en marcha y mensajes de respeto de por medio, todo apunta a que la historia de Juan Ichazo y Johana Cubillas empieza a escribirse con menos conflictos y más calma. Ahora, la atención está puesta en si esta nueva etapa se mantendrá firme y si los planes de boda de Macarena Vélez se harán realidad más adelante.