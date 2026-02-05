Johana Cubillas y Juan Ichazo firman su divorcio tras conciliar: "Por el bien común de mis hijos"

Hace un año, Johana Cubillas y Juan Ichazo expresaban en televisión nacional problemas tras terminar su relación sentimental, además de temas que incluían a sus dos hijos. Ahora, han decidido llevar la fiesta en paz y llegaron a un acuerdo para finalmente divorciarse.

Juan Ichazo sobre el divorcio

El abogado Kevin Heyén de Juan Ichazo fue el primero en comentar a las cámaras del programa 'Amor y Fuego' sobre el divorcio con Johana Cubillas. Es así como señala que tocaron varios puntos llegando a un acuerdo por el bien de sus menores hijos. Así mismo, el argentino decidió pronunciarse afirmando que todo estaría bien acordado para evitar problemas en el futuro.

"Ya teníamos la conciliación, lo único que fue reforzar puntos que son para el bien común de mis hijos. Todo está muy bien redactado, bien hecho, todo en calma, todo en paz. Si hubo malinterpretaciones o cosas en el camino, siempre se busco el bien", expresó.

¿Qué dijo Johana Cubillas?

Después, la 'Nena' estuvo contando que tocaron temas como el horario de visitas del argentino para sus dos menores hijos, la pensión y algunos temas más en específico para poder conciliar tranquilamente y divorciarse.

"Ya conciliamos (llegaron a un acuerdo) sí, por los chicos. Hemos tocado el tema de las visitas, que tenga un poquito más de orden por los chicos, lo que me pasa mensualmente porque ya ahora mi hijo chiquito empieza nido y hay que pagar. Teníamos que zangar temas de mis hijos y ya ver el tema de divorcio, que ya lo vimos, ya lo firmé", agregó.

Así mismo, señala que solo espera tener paz y dejar de pelear con el padre de sus hijos como últimamente lo han pasado en el 2025. Por ello, también añadieron una cláusula para que ninguno de los dos pueda hablar mal de otro públicamente y cada uno debe respetar.

"Que cumpla mensualmente con lo que me tiene que pasar y ya, Por mi salud mental y la paz de mis hijos. Una de las cláusulas está que no podemos estar hablando mal el uno del otro públicamente", agregó.

De esta manera, Johana Cubillas y Juan Ichazo han llegado a un acuerdo después de un año de conflictos. Ahora, ambos han firmado el divorcio, pero los documentos aún demorarían alrededor de 9 meses para estar oficialmente separados ante la ley. Así mismo, ambos señalaron que conciliaron por el bien de sus dos menores hijos.