Romina Gachoy explica por qué no aceptó ir a reality en Europa: "Jean Paul me necesita a su lado"

Romina Gachoy sorprendió al confesar que estuvo a punto de viajar a Europa para participar en un reality show, una propuesta que pudo cambiar su carrera. Sin embargo, la cantante decidió quedarse en el Perú y priorizar su familia y su relación con Jean Paul Santa María, dejando en claro que no fue una decisión fácil.

Romina Gachoy revela por qué rechazó un reality en Europa

Romina Gachoy contó que recibió una propuesta para viajar a Europa por un reality, lo que significaba una pausa importante en su matrimonio con Jean Paul Santa María y en su vida familiar. Aunque la idea la entusiasmaba, Romina explicó que este año decidió quedarse en el Perú y apostar por lo que ya venía construyendo a nivel personal y profesional.

"Este año lo había dejado un poco postergado, pensaba que me iba a ir a otro país. Entonces, ahora como he decidido que al final de este año voy a estar acá en Perú, empezó a salir todo lo que hemos trabajado y se viene mucho más. Se viene también una colaboración también con un grupo de Uruguay y también hay proyección en hacer algo con Jean Paul", comentó la modelo a "América Hoy".

Romina aseguró que quedarse no significó frenar su carrera. Por el contrario, explicó que ahora se vienen nuevos proyectos musicales, colaboraciones internacionales y hasta planes junto a su esposo, lo que la tiene muy ilusionada.

La modelo dejó en claro que su decisión estuvo marcada por un tema de prioridades. Si bien el reality era una oportunidad distinta y retadora, sintió que este no era el momento adecuado para alejarse de su hogar.

"Ojalá y Dios quiera que pueda surgir nuevamente esta oportunidad. Tenía bastante ilusión de poder hacer algo nuevo, que rompa. Ver a Romina en reality es como algo loco, porque nunca estado. Hay prioridades este año que son muchísimo más importantes, familiarmente hablando. Yo sé que Jean Paul en estos momentos me necesita a su lado", señaló con total sinceridad.

Jean Paul Santa respalda a Romina y Janet duda de polémica

Por su parte, Jean Paul Santa María también se pronunció y explicó que, como pareja, siempre se apoyan en sus proyectos. Sin embargo, reconoció que no es sencillo cuando uno de los dos tiene que irse lejos por trabajo.

"Si es algo que ella desea realizar, yo siempre la voy a apoyar, como nos hemos apoyado en toda la relación. Pero también hay motivos familiares y personales que hicieron que decidamos seguir aquí en Perú y más adelante viajar", expresó el cantante.

Jean Paul aclaró que no se trata de frenar sueños, sino de elegir el momento correcto para cumplirlos sin afectar a la familia. Como suele pasar en la farándula, la historia generó comentarios y dudas. Una de las más duras fue Janet Barboza, quien aseguró que todo podría tratarse de una estrategia para promocionar su música.

"Esto está armado. Esto es marketing para promocionar las canciones de Jean Paul y de Romina. Nos han visto la cara de tontitos a todos. Creo yo que Romina nunca tuvo la propuesta para irse a Europa, nunca tuvo un acercamiento con un director. Y creo yo que todo lo has maquinado tú y Romina. Creo que todo lo has maquinado tú. Tú lo has hecho todo", dijo la conductora a Jean Paul.

Ante estas especulaciones, Jean Paul respondió incómodo por las teorías que circulan en torno a su relación. El cantante decidió marcar distancia de los rumores.

"Yo quiero ser honesto, quiero contar, pero para qué si al final la gente inventa teorías conspiranoicas. Dicen que me ha sacado la vuelta con 100 personas", señaló.

En conclusión, Romina Gachoy atraviesa una etapa de decisiones importantes. Aunque rechazó el reality en Europa, la cantante dejó claro que no renuncia a sus sueños, sino que elige vivirlos a su ritmo. Enfocada en su familia, su música y su relación con Jean Paul Santa María, la artista demuestra que, por ahora, su mayor apuesta está en el Perú, sin cerrar las puertas a lo que pueda venir más adelante.