Mario Hart aclara su relación con Korina Rivadeneira tras video familiar: "Seguimos compartiendo"

La relación de Korina Rivadeneira y Mario Hart vuelve a generar comentarios tras rumores de una posible separación. Aunque la difusión de imágenes juntos calmó parcialmente las especulaciones, las dudas sobre su vínculo no han desaparecido. En medio de esta situación, el piloto fue consultado sobre su matrimonio.

Mario Hart se pronuncia tras rumores de separación

Mario Hart y Korina Rivadeneira volvieron a captar la atención luego de que la venezolana compartiera en Instagram imágenes junto al piloto. En ellas, ambos aparecen disfrutando de un momento familiar en la piscina junto a sus hijos. Estas escenas fueron interpretadas por muchos como una señal de cercanía, sobre todo en medio de los rumores de una posible separación.

No obstante, durante su reciente participación en el pódcast 'Sin más que decir' de María Pía Copello, Mario Hart evitó profundizar en su relación con la modelo. Aun así, dejó en claro que continúan compartiendo tiempo en familia, priorizando el bienestar de sus hijos.

"La posición sigue siendo la misma. Nuestros temas personales, queremos mantenerlos aún en cuatro paredes, bajo llave. Como pueden ver, nosotros somos una familia, seguimos compartiendo como familia y eso no va a cambiar jamás. Somos una familia y la seremos por siempre", empezó diciendo el ex Combate.

Pese a las consultas, el piloto mantuvo una postura reservada y reiteró su intención de no exponer detalles de su vida privada, señalando que, por ahora, tanto él como Korina Rivadeneira prefieren manejar la situación con discreción y sin tomar decisiones precipitadas.

"Como pueden ver, no tenemos problema en poder compartir familiarmente con nuestros hijos. Y eso es lo más importante: estamos tranquilos como lo hemos estado siempre. Sé que sigue siendo muy ambigua la respuesta, pero es un tema que estamos decidiendo mantenerlo así y, si en algún momento hay que comunicar algo, evidentemente nosotros, como personas responsables, como padres, lo haremos", concluyó.

Korina Rivadeneira fue consultada sobre su relación con Mario Hart

Semanas atrás, Korina Rivadeneira fue abordada por el programa 'Amor y fuego', donde fue consultada sobre su situación con Mario Hart. Como se recuerda, la pareja lleva varios años de matrimonio y tiene dos hijos en común; sin embargo, en las últimas semanas dejaron de mostrarse juntos en redes sociales, lo que avivó las especulaciones.

"¿Qué? Bueno, Mario y yo hemos decidido no hablar de nuestra vida privada. Como te digo, Mario y yo hemos decidido no hablar de temas privados. Si hay algo que tengamos que contar o que se vea de nuestra vida privada de repente va a ser a través de nuestras propias redes sociales", expresó.

Cabe resaltar que incluso surgieron rumores de que ya no estarían viviendo en la misma casa. No obstante, recientemente ambos volvieron a ser noticia tras compartir un momento familiar junto a sus hijos, el cual fue publicado en las redes sociales de la modelo.

En conclusión, Mario Hart y Korina Rivadeneira continúan manteniendo en reserva el estado de su relación. Aun así, han dejado ver que siguen compartiendo momentos en familia, priorizando el bienestar de sus hijos.