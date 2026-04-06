Korina Rivadeneira comparte momento con Mario Hart y sus hijos tras rumores de separación: "Travesuras a papá"

La relación entre Korina Rivadeneira y Mario Hart vuelve al centro de la atención, esta vez por un giro inesperado. Tras semanas de rumores de crisis, la pareja se mostró nuevamente unida en un entorno familiar, generando diversas reacciones en redes. Mientras algunos celebran el acercamiento, otros mantienen dudas sobre su situación.

Korina y Mario reaparecen juntos en redes

A través de sus historias de Instagram, Korina Rivadeneira compartió un video en el que aparece disfrutando de un día soleado en la piscina junto a Mario Hart y sus hijos. En las imágenes, se observa a la conductora dentro del agua solicitando ayuda al piloto para salir, en una escena que rápidamente dio un giro inesperado.

Lejos de tratarse de un momento serio, la situación terminó en una divertida broma. Con la complicidad de uno de sus pequeños, Korina aprovechó el instante para empujar a Hart a la piscina, generando risas y mostrando un ambiente relajado. La propia modelo acompañó el clip con la frase:

"Travesuras a papá", reforzando el tono familiar del momento.

El video fue interpretado por muchos como una señal de cercanía en medio de rumores de separación. Sin embargo, ni Korina ni Mario han confirmado si superaron alguna crisis o mantienen una relación estable. Hasta ahora, la pareja evita pronunciarse, lo que mantiene la incertidumbre entre sus seguidores.

Mario Hart conmueve con despedida a su mascota

El 2 de abril de 2026, Mario Hart utilizó sus redes sociales para compartir una noticia que impactó a sus seguidores: el fallecimiento de su perrita Maha, una Staffordshire Bull Terrier que lo acompañó durante una década. Junto a una fotografía en la que se aprecia la energía y alegría que caracterizaban al animal, el conductor publicó un emotivo mensaje de despedida.

"¡Adiós mi MAHA! ¡Descansa en paz mi gorda! ¡Mish y yo te vamos a extrañar mucho! Me hubiera encantado darte mucho más amor. 10 años juntos que no se borrarán de mi cabeza", escribió.

La mascota no solo formaba parte de su vida cotidiana, sino que era considerada un miembro fundamental de su familia desde mucho antes de su matrimonio con Korina Rivadeneira. Maha compartía el hogar con Mish, el otro perro del piloto, con quien mantenía un fuerte vínculo.

En su mensaje, Hart también expresó su preocupación por su otra mascota, evidenciando el difícil momento emocional que atraviesa. "Cuida mucho de mi MISH que ahí sí me muero. Qué momento más jodido", agregó.

La noticia se difundió rápidamente y generó una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de apoyo en este momento de dolor. Esto ocurre mientras continúan las especulaciones sobre una supuesta crisis con Korina Rivadeneira y versiones de una posible separación.

En conclusión, la reciente aparición conjunta de Korina Rivadeneira y Mario Hart ha reavivado el interés del público en su relación, especialmente tras semanas de especulación sobre una posible separación. Aunque las imágenes muestran un ambiente familiar armonioso, la falta de una confirmación oficial mantiene abiertas diversas interpretaciones.