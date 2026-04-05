Novia de Diego Chávarri reacciona a su cercanía con Gabriela Herrera en 'La Granja VIP': "Tuvimos una conversación"

La convivencia en 'La Granja VIP' ha generado cercanía entre algunos participantes, como ha ocurrido con Diego Chávarri y Gabriela Herrera. Este acercamiento ha despertado rumores, ya que el exfutbolista mantiene una relación fuera del reality. Ante las especulaciones, su pareja decidió pronunciarse sobre el tema.

Novia de Diego Chávarri se pronuncia sobre Gabriela Herrera

Talía, la novia de Diego Chávarri, ha decidido mantenerse al margen mientras su pareja participa en 'La Granja VIP', prefiriendo un perfil bajo y evitando los reflectores del reality. Sin embargo, ha sido consciente de los comentarios sobre su relación y quiso aclarar la situación.

En una conversación con Instarándula, la joven explicó que comprende cómo funciona la convivencia dentro del programa y, aunque no está acostumbrada al foco mediático, le ha manifestado su respaldo.

"Para empezar, nosotros tuvimos una conversación antes de entrar... Yo por mi parte le brindo mi apoyo y mi total confianza para que él se desarrolle como crea conveniente", dijo al principio.

Ante la consulta del periodista Samuel Suárez sobre la cercanía de Diego Chávarri con Gabriela Herrera, que había desatado rumores de una posible atracción, Talía decidió restarle importancia, señalando que su pareja simplemente está actuando de manera natural dentro del contexto del reality.

"Yo lo que puedo ver es que han formado grupos y claro es normal tener más afinidad con ciertas personas. Veo que Diego está siendo él: gracioso, fregado, bromista y también buen amigo con todos, incluyendo a Gabriela", señaló.

También señaló que ciertas conductas podrían malinterpretarse fuera del reality, pero enfatizó que comprende perfectamente la dinámica en la que se encuentra su pareja.

"No veo una falta de respeto hacia mí ni a nuestra relación. Hay situaciones que claro no se darían en nuestra vida diaria, pero él está en un espacio de convivencia y yo trato de ponerme en el lugar de ellos. Yo estoy tranquila, trato de no meterme en nada", concluyó.

Novia de Diego Chávarri apareció en reality

Por otro lado, Talía confesó que no iba poder asistir a la gala de eliminación del sábado porque se encontraba trabajando. Como se recuerda, Diego Chávarri estaba nominado junto a Jesús Barco y Pati Lorena.

Aun así, la joven le hizo llegar un video de apoyo a su pareja, quien se mostró visiblemente emocionado al recibirlo, consciente de que Talía no suele estar cómoda frente a las cámaras pero igualmente quiso expresarle su respaldo.

"Hola, mi amor, ¿cómo estás? Por fin puedo enviarte este mensaje. Quiero que sepas que toda tu familia está bien, que en casa estamos bien. Sabíamos que esto no iba a ser fácil, pero sabemos que todo esfuerzo tiene su recompensa y que pronto estarás en casa nuevamente para poder iniciar todos los proyectos que tenemos juntos. Te mando un beso enorme, y no te olvides de que te adoro con todo mi corazón", dijo la joven en su video.

En conclusión, Talía mantiene plena confianza en Diego Chávarri y respalda su participación en 'La Granja VIP', demostrando que la distancia y las cámaras no afectan la solidez de su relación.