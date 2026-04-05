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Evelyn Vela fulmina a Melissa Klug y Samahara Lobatón tras polémica con Pamela López: "Son abusivas"

Evelyn Vela arremetió contra Melissa Klug y Samahara Lobatón por su actitud hacia Pamela López y cuestionó los calificativos usados en el reality.

Evelyn Vela critica duramente a Melissa Klug y su hija por enfrentamiento con Pamela López.
Evelyn Vela critica duramente a Melissa Klug y su hija por enfrentamiento con Pamela López. (Composición: La Karibeña)
05/04/2026

La polémica en La Granja VIP continúa escalando y sumando nuevas voces. Esta vez, Evelyn Vela se pronunció con duras críticas contra Melissa Klug y su hija Samahara Lobatón, en medio del conflicto que mantienen con Pamela López. Sus declaraciones encendieron las redes y reavivaron las tensiones.

Evelyn Vela arremete contra Melissa Klug y su entorno

En declaraciones brindadas al diario Trome, Evelyn Vela dejó en claro que no tiene intención de sumarse al reality, pese a los constantes pedidos de seguidores. La empresaria fue directa al cuestionar el formato del programa y el comportamiento de algunos participantes.

"Ja, ja..., qué bestia, todos quieren que ingrese, pero yo no. Amiga, por si acaso, yo trabajo. Estar allí es una pérdida de tiempo, desgaste mental y mala vibra para pelear y ser vulgar.", dijo, marcando distancia con el espacio televisivo.

Pero sus críticas no quedaron ahí. Vela también apuntó contra Melissa Klug y el grupo al que calificó como "team víboras", acusándolas de tener una actitud abusiva hacia Pamela López durante la convivencia. Según explicó, los ataques verbales han cruzado límites que no deberían permitirse.

"Te juro que no veo, pero me etiqueta la gente y me aparecen sus videos en TikTok. Ahí me voy enterando de lo que pasa. Es que no me parece cómo la atacan, al punto de decirle prosti... Eso es un fuerte calificativo para una mujer. Son abusivas porque ella es calmada y no es bagre."

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Las declaraciones de Vela se suman a su reciente actividad en redes sociales, donde también mostró respaldo a Pamela López. Incluso protagonizó un intercambio con una usuaria luego de publicar un comentario celebrando la reacción de la trujillana en medio de la polémica.

"Por fin se defendió bien caraj....Pamela López", escribió, generando respuestas de seguidores. Ante una crítica, respondió con ironía: "Me hiciste la noche a mi darme de comer por favor si tengo el mejor restaurante de Ica y porsiacaso no doy canje. Creo que quisiste poner le dabas de comer por escribir rapido te equivocaste".  

@riclatorrez #evelynvela apoya a #pamelalopez de mecha con #melissaklug . #peru #lagranjavip ♬ sonido original - Ric La Torre

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Tenchy Ugaz responde tras ser mencionado en el conflicto

El enfrentamiento en el reality también involucró a nuevas figuras, como el exfutbolista Tenchy Ugaz, quien decidió pronunciarse luego de ser mencionado durante una discusión entre Melissa Klug y Pamela López.

La controversia se originó cuando Klug insinuó un supuesto vínculo entre López y Ugaz, lo que provocó la rápida reacción del exdeportista. A través de sus redes sociales, Ugaz pidió que se deje de hablar sobre él en este contexto.

"Señora Klug por favor ya puede dejar de mencionarme. Se aprovechan de que no hablo de una mujer para seguir hablando de un tema que ya lo aclaré en su momento. Yo terminé mi relación con la mamá de mi hija por que falle y todo mundo vio cuando hacía Tenchy Uber."

Su mensaje se viralizó rápidamente y fue comentado por distintos usuarios, quienes consideran que el conflicto ha traspasado los límites del reality para involucrar a terceros.

@riclatorrez #tenchyugaz harto de #melissaklug por mencionarlo en #lagranjavip . #peru #lagranjavipperu ♬ sonido original - Ric La Torre

En conclusión, la tensión en La Granja VIP sigue escalando con cada pronunciamiento. Las declaraciones de Evelyn Vela y la respuesta de Tenchy Ugaz evidencian cómo el conflicto trascendió el programa. Mientras las diferencias entre Melissa Klug y Pamela López continúan, la polémica promete sumar nuevos capítulos.

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