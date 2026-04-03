Tenchy Ugaz explota contra Melissa Klug tras vincularlo a Pamela López: "Puede dejar de mencionarme"

La polémica generada en el reality La Granja VIP continúa escalando y ahora suma un nuevo protagonista. El exfutbolista Tenchy Ugaz decidió pronunciarse luego de ser mencionado en medio de la fuerte discusión entre Melissa Klug y Pamela López.

Tenchy Ugaz responde tras ser mencionado por Melissa Klug

El conflicto se originó días atrás durante una pelea en el programa de convivencia, donde Melissa Klug hizo referencia a un supuesto vínculo entre Pamela López y Tenchy Ugaz. Esta mención provocó la inmediata reacción del exfutbolista, quien utilizó sus redes sociales para aclarar su postura.

A través de una historia en Instagram, Ugaz compartió un fragmento del reality donde se le menciona y acompañó el video con un mensaje directo dirigido a Klug, en el que pidió no ser involucrado nuevamente en la polémica.

"Señora Klug por favor ya puede dejar de mencionarme. Se aprovechan de que no hablo de una mujer para seguir hablando de un tema que ya lo aclaré en su momento. Yo terminé mi relación con la mamá de mi hija por que falle y todo mundo vio cuando hacía Tenchy Uber."

El mensaje rápidamente se viralizó y fue replicado por distintos creadores de contenido. Entre ellos, el tiktoker Ric La Torre, quien comentó la situación y dejó abierta la posibilidad de que el exfutbolista tome acciones legales si continúa siendo mencionado.

"Será finalmente que Tenchy lleva a la justicia a Melissa Klug y saliendo de la Granja se va a los tribunales, que fuerte", dijo el tiktoker.

Pamela López y Melissa Klug protagonizan fuerte discusión

Durante una una dinámica en La Granja VIP, cuando Pamela López tomó la palabra frente a los demás participantes para expresar su incomodidad por lo que consideró ataques verbales de Samahara Lobatón. En su intervención, la trujillana lanzó una frase que encendió los ánimos dentro del reality.

"La edad no te da experiencia ni madurez; su mamá lo puede tener muy en claro, que es un poco mayor que yo", señaló, generando la inmediata reacción de Melissa Klug, madre de la joven.

La empresaria no tardó en intervenir y confrontó directamente a López por sus comentarios. "No te creas la chibola", respondió Klug, marcando el inicio de un cruce verbal que rápidamente subió de tono. Lejos de retroceder, Pamela López respondió de forma tajante: "No me creo, no tengo por qué, eres mayor que yo. Un año, eres mayor que yo y punto".

Sin embargo, el momento más tenso llegó cuando la trujillana hizo referencia a una polémica frase atribuida a Christian Cueva, lo que avivó antiguos rumores: "Lo bueno es que esta cosita sí es mía", lanzó López, en alusión a un supuesto mensaje del futbolista hacia Klug.

Ante ello, Melissa Klug respondió con dureza y contraatacó recordando el nombre de Tenchy Ugaz, con quien Pamela López habría sido vinculada en el pasado.

"Esa (cosita) no es tuya, es de todo Trujillo y del Tenchy y de por acá también", expresó la empresaria de 42 años.

La intervención de Tenchy Ugaz suma un nuevo capítulo a la controversia en "La Granja VIP". Mientras el exfutbolista pide no ser involucrado, las tensiones entre Melissa Klug y Pamela López siguen creciendo frente a cámaras. El caso refleja cómo los conflictos personales escalan en espacios mediáticos y generan repercusiones públicas y legales.