Novia de Mark Vito estalla tras presunta agresión de Melissa Klug: "No va a venir una malcriada a tocarlo"

La tensión en "La Granja VIP" ya no solo se vive dentro del reality, ahora también explotó en redes sociales. Leslie Echevarría, pareja de Mark Vito, no se quedó callada y lanzó fuertes declaraciones tras la presunta agresión de Melissa Klug contra su novio. A través de un live, la joven se mostró bastante indignada por lo ocurrido dentro del reality y defendió con todo al influencer.

Novia de Mark Vito contra Melissa Klug tras presunta agresión

Leslie Echevarría, novia de Mark Vito, no se quedó callada y salió con todo tras la presunta agresión que habría sufrido su novio por parte de Melissa Klug en "La Granja VIP". La joven hizo un live donde se mostró bastante molesta e indignada. Ahí dejó claro que no está de acuerdo con ningún tipo de violencia y que lo ocurrido la afectó bastante.

"Yo apoyo al chico Youna, pero eso no da derecho que una malcriada con su mamá se aprovechen y quieran dominar todo un reality. Me indigna. Perdón si alzo la voz, pero me indigna que toquen a mi pareja porque en mi casa lo trato como un rey y no va a venir una malcriada, que debería dar el ejemplo a su hija, a tocar a alguien", dijo sin guardarse nada contra Melissa y Samahara Lobatón.

Leslie no solo habló de la supuesta agresión, también apuntó contra la producción del programa. Según ella, habría un trato desigual dentro del reality.

"La agresión física está de más. (...) Me harté del favoritismo y que haya una agresión, por eso la producción baja el volumen", aseguró.

Con esto, dejó entrever que el programa habría intentado ocultar parte de lo ocurrido, lo que encendió aún más la polémica. Otro punto que generó sorpresa fue cuando contó que no ha podido comunicarse con Mark desde que ingresó al reality, algo que considera injusto. Luego fue más directa y lanzó una fuerte crítica.

"Yo no tengo comunicación con Mark como otras", señaló, dando a entender que algunos participantes sí tendrían ciertos beneficios. "Esto es una injusticia. O sea, ¿un reality lo van a manipular dos malcriadas?", dijo, desatando reacciones en redes.

Mark Vito rompe su silencio tras incidente

Por su parte, Mark Vito también habló del momento complicado que vivió dentro del programa. Aunque evitó dar muchos detalles, dejó claro que fue una situación fuerte.

"Uno conoce a los amigos en los momentos complicados. A mí me pasó algo aquí y no voy a entrar en muchos detalles; la cámara lo captó, pero estaba en una situación muy complicada e incómoda. No sabía cómo manejarla, nunca había estado en algo así y Diego sí me ayudó", comentó.

Además, sorprendió al pedir apoyo en redes para otro participante del reality: Diego Chávarri. Señaló que es más fuerte que él en términos físicos y psicológicos.

Como era de esperarse, el tema se volvió viral en redes sociales. Muchos usuarios apoyaron a Leslie y pidieron que se investigue lo ocurrido. Otros, en cambio, cuestionaron a la producción por no pronunciarse hasta ahora sobre la presunta agresión. Por el momento, "La Granja VIP" sigue en silencio.

En conclusión, Leslie Echevarría, novia de Mark Vito, salió al frente para defenderlo con todo y denunciar lo que considera una injusticia dentro de "La Granja VIP", apuntando directamente contra Melissa Klug por la presunta agresión. Sus declaraciones avivaron la polémica, poniendo en duda el manejo del reality y el supuesto trato preferencial hacia la empresaria. Mientras tanto, el público sigue exigiendo respuestas.