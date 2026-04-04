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¡Escándalo!

Mark Vito acusa agresión de Melissa Klug en "La Granja VIP" y su audio es silenciado en vivo

Mark Vito aseguró que fue agredido dentro de "La Granja VIP" por parte de Melissa Klug. Sin embargo, cuando quiso dar más detalles, el sonido fue silenciado en vivo.

Mark Vito afirma que sufrió agresión de Melissa Klug en "La Granja VIP".
Mark Vito afirma que sufrió agresión de Melissa Klug en "La Granja VIP". (Composición Karibeña)
04/04/2026

Mark Vito sorprendió al contar que habría sido agredido físicamente por Melissa Klug dentro del reality "La Granja VIP". Lo que más llamó la atención es que, cuando quiso dar más detalles, el audio fue silenciado en vivo.

Mark Vito asegura que Melissa Klug lo agredió físicamente

Mark Vito generó polémica tras contar que habría sido agredido físicamente por Melissa Klug dentro de "La Granja VIP". Pero lo que más sorprendió fue que, cuando quiso dar más detalles, el audio se cortó en plena transmisión.

El momento ocurrió durante una conversación con otros participantes del reality. Ahí, Mark aclaró lo que realmente pasó en medio del conflicto que ya venía generando comentarios.

"Físicamente, no me refería a Samahara, pero sí me agredió verbalmente. (Es que ahí está mal porque tú sabes perfectamente que si te agredió, quieras o no, una persona que te toca es una agresión) Pero Samahara no me tocó; fue su mamá", dijo, dejando en claro que la agresión física no habría sido de Samahara Lobatón, sino de Melissa.

@maia.morena Mark Vito confirma agresion física por parte de Melissa klug en la Granja Vip! La producción silenció los audios y cambio de cámara compartan por si lo borran 😫#lagranjavip #granjavip #markvito #melissaklug #viral ♬ sonido original - Mayra Moreno

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Tras ello, Gabriela reaccionó indignada a las palabras de Mark Vito. Cuando él empezó a dar más detalles de lo ocurrido, algo extraño pasó. El audio fue bajado o silenciado justo en ese momento, lo que despertó sospechas. 

"Ya, pero pudieras haberlo dicho: 'No fuiste tú, fue tu mamá'", dijo Gabriela Herrera. Ante ello, Mark Vito replicó pero su audio fue silenciado en vivo.

Muchos televidentes notaron el corte y no tardaron en reaccionar en redes. Para varios, esto no fue casualidad. El hecho generó dudas sobre lo que realmente quiso decir el influencer y si su versión fue censurada dentro del programa.

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La reacción dentro del reality también fue fuerte. Una de las que no se quedó callada fue Gabriela Herrera, quien cuestionó lo ocurrido. Dejó clara su postura sobre lo que debería pasar en estos casos.

@enterate.aqui0 😳🚨🔥Además, participantes aseguran que la producción de la @La Granja VIP Perú no pusieron ese video por notorio favoritismo a la hija de Melissa Klug. Recordemos que la violencia no debe ser permitida en ningún género ¿El premio ya tiene nombre? #lagranjavip #samaharalobaton #farandula ♬ sonido original - Enterate todo

"Si a mí me pasaba que ella me tocaba, yo hubiese ido hasta el final a decirle: 'En el contrato dice bien claro que si me toca, la tienes que expulsar'", agregó.

Tras la difusión del video, el tema se volvió viral en redes sociales. Muchos usuarios empezaron a cuestionar a la producción del reality. Para varios, habría un trato especial hacia Melissa Klug, Samahara Lobatón y su entorno dentro del programa.

¿Jesús Barco confirma la agresión?

Jesús Barco salió en defensa de Melissa Klug y lanzó una fuerte advertencia contra Mark Vito. La polémica subió de nivel cuando el futbolista aseguró que, si hubiera estado presente durante el momento de la supuesta agresión, habría reaccionado de forma violenta.

"Si hubiera estado ahí, le hubiera metido un botell** en la cabeza también a él. Si me hubiera ganado ese problema que supuestamente pasó con este, que se volvió Hulk supuestamente, Mark, agarraba un botellazo... ya yo me iba feliz", expresó sin filtros.

@elchicodelascriticas #jesusbarco #markvito #lagranjavip #irbbydelaportilla ♬ sonido original - Irbby De La Portilla

Sus palabras no pasaron desapercibidas. Pablo Heredia intervino y recordó que este tipo de conductas no solo generan escándalo en el reality, sino que también pueden traer consecuencias fuera de las cámaras. Recalcó que la agresión física es un delito y podría tener implicancias legales más allá del programa.

¿Qué hará la producción?

Hasta ahora, "La Granja VIP" no ha dado una respuesta oficial sobre lo ocurrido. Esto ha generado más expectativa entre los seguidores. Muchos esperan que se revisen las imágenes completas y se tome una decisión clara si hubo agresión.

En conclusión, Mark Vito acusó a Melissa Klug de haberlo agredido físicamente durante su paso por "La Granja VIP". En redes sociales, varios usuarios señalan que se habría tratado de un empujón. La polémica sigue creciendo, sobre todo por el audio silenciado y la falta de respuesta oficial, dejando más dudas que respuestas entre el público.

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