Mark Vito confiesa por qué terminó su matrimonio con Keiko Fujimori y se quiebra al hablar de su padre

Mark Vito sorprendió a todos en "La Granja VIP" al abrir su corazón como nunca antes. El empresario habló sin filtros sobre el fin de su matrimonio con Keiko Fujimori y terminó emocionado hasta las lágrimas al recordar el difícil momento que vive su padre.

Mark Vito confiesa por qué se divorció de Keiko Fujimori

Durante una conversación con Samahara Lobatón en "La Granja VIP", Mark Vito dio detalles de su divorcio con Keiko Fujimori. Dejó en claro que su separación no fue por falta de amor, sino por situaciones externas que afectaron su relación. Aun así, aseguró que todo terminó en buenos términos. El influencer recordó con mucha nostalgia los años en los que su familia estaba unida.

"Felizmente terminé con ella en buenos términos. Reconozco que en cualquier matrimonio hay errores, pero reconozco que ella no tiene la culpa, pero por la maldad de ciertas personas ha roto una familia hermosa", dijo. "Fuimos una familia ejemplar en 2014, no puedo expresar que tan feliz estaba en ese momento", aseguró.

Sin embargo, todo dio un giro cuando comenzaron los problemas legales que lo involucraron. Según explicó, desde ese momento su vida cambió por completo. Mark fue claro al decir que la situación fue tan dura que cualquier pareja habría tenido dificultades para seguir adelante. También reveló que, en medio de todo ese estrés, él se convirtió en un apoyo importante para su expareja.

"Me ponen como investigado y se cambió todo, se rompe todo... poco a poco se fue destruyendo una familia", contó. "Yo no creo que ninguna pareja podría sobrevivir lo que nos pasó a nosotros, era un terror que nunca imaginé pasar, era horrible y me sentí muy solo", agregó. "Tú me ves así, alegre, quizá en mí vio una gota de escape de su estrés... yo era su escape", explicó.

Se quiebra por su padre

Pero el momento más fuerte llegó cuando habló de su familia. Mark no pudo contener las lágrimas al contar lo que pasó con su papá en medio de todo este proceso. El empresario explicó que su padre tiene 82 años y su salud está muy delicada, lo que lo afecta profundamente.

"Lamentablemente por el tema legal, el divorcio, las consecuencias, hace cuatro años mi papá tuvo un derrame, ahora no recuerda las cosas bien, no camina bien, me siento muy responsable", dijo con la voz entrecortada. "Quiero decirle antes que fallezca, que vencí todo, lo logré, ya estoy libre, estoy feliz", expresó muy emocionado.

Pese a todo lo vivido, Mark aseguró que nunca quiso escapar del problema. Aunque su familia le sugirió regresar a Estados Unidos, él decidió quedarse en Perú.

"Le dije a mi papá 'tú me has criado de una forma para enfrentar las cosas y yo no voy a correr de eso, tengo la verdad de mi lado'", contó.

En conclusión, Mark Vito compartió su versión sobre el fin de su matrimonio con Keiko Fujimori, señalando que estuvo marcado por situaciones externas y momentos difíciles. Su testimonio también dejó ver el impacto personal y familiar que atravesó durante ese proceso. Ahora, sus declaraciones han generado diversas reacciones y mantienen el tema en debate público.