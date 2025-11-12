Mark Vito le manda curioso mensaje a su novia Leslie Echavarría tras supuesta ruptura: "Qué showcera eres"

Mark Vito decidió mandarle un curioso mensaje a su novia Leslie Echavarría, en medio de los rumores de ruptura que ellos mismos desataron en redes sociales. Todo comenzó cuando Leslie publicó un mensaje anunciando el fin de su relación con el exesposo de Keiko Fujimori, pero minutos después lo eliminó. Tras ellos diversos medios rebotaron la noticia y el influencer decidió pronunciarse al respecto.

Mark Vito tras comunicado de supuesta ruptura de su novia Leslie

El empresario Mark Vito volvió a encender las redes con un mensaje dirigido a su novia Leslie Echavarría, luego de que ella anunciara, por unas horas, el fin de su relación. Pero todo parece indicar que los tortolitos solo estaban bromeando.

Y es que Leslie sorprendió a todos cuando publicó un comunicado diciendo que había decidido terminar su romance con el exesposo de Keiko Fujimori, aunque minutos después eliminó la publicación. Esto fue suficiente para que los seguidores empezaran a hablar de una posible ruptura y quizá arrepentimiento.

Sin embargo, Mark reaccionó con su clásico sentido del humor y dejó en claro que no había drama. A través de sus historias en Instagram escribió.

"Qué showcera eres. Ni te conocía en esa época. No puedes ser tan tóxica. Desbloquéame. No tengo dónde dormir", comentó en tono sarcástico tras colocar la captura de un titular: "Enamorada de Mark Vito le termina públicamente tras candentes confesiones de Susy Díaz: 'Le agradezco por el tiempo'".

Mark Vito envía mensaje a su novia Leslie Echavarría tras supuesta separación y ella contesta. (Instagram)

A lo que Leslie, sin quedarse atrás, respondió divertida pero firme. Su respuesta estuvo acompañada de la canción llamada "Tóxica", dando a entender que la ruptura no fue en serio.

"Duerme en tu carro", contestó Echevarría acompañado de un emoji molesto tras compartir la historia de su actual pareja.

¿Separación o solo un juego?

Lejos de pelear, la pareja volvió a aparecer junta poco después, dejando claro que todo fue parte de una broma o estrategia publicitaria, algo que ambos suelen hacer en redes sociales. Mark y Leslie compartieron un video donde se ve que ella "lo bota de la casa", mientras él intenta explicarse. El clip, que causó risas entre sus fans, en realidad formaba parte de una promoción de un proyecto inmobiliario.

Para dejar claro que siguen juntos, la pareja publicó un nuevo video romántico. Al día siguiente del alboroto, Mark le dedicó frases que derritieron a sus fans.

"¡Podré decirle 'sí' a la novia más hermosa del mundo!", se lee en la descripción del clip, donde ambos aparecen sonrientes y preparándose para lo que parece una "boda ficticia". En el video también se escucha: "Acompáñanos a alistarnos para nuestra boda... listos hasta que un ampay nos separe", dejando ver que su amor sigue firme, pero con el toque de humor que los caracteriza.

El supuesto comunicado de ruptura

Antes de todo esto, Leslie había publicado un mensaje que muchos creyeron era una ruptura real. Su texto llamó la atención por el tono serio y reflexivo con el que se despidió de Mark.

"Quiero anunciar que lamentablemente he decidido terminar mi relación con Mark. Le agradezco por el tiempo compartido y por las vivencias lindas que tuvimos", escribió la joven el 11 de noviembre. Luego agregó: "Sé que ambos nos llevamos una gran lección de esta etapa y que ese amor se transformará en agradecimiento eterno".

Leslie Echevarría en sus historias

Pero tras verlos nuevamente juntos, queda claro que todo fue una confusión o parte de su dinámica de pareja. Ambos volvieron a mostrarse felices y cómplices en redes.

En conclusión, después de tantas especulaciones, Mark Vito y Leslie Echavarría demostraron que siguen más enamorados que nunca y que todo fue parte de un juego en redes. Entre bromas, indirectas y risas, la pareja volvió a conquistar a su público y dejó claro que su relación va por buen camino, aunque con su toque de show que nunca falta.