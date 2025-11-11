Leslie Echevarria lanzó comunicado tras terminar con Mark Vito, pero lo borra: "Agradecimiento eterno"

Hace unos meses, Mark Vito anunció que inició una relación amorosa con la emprendedora Leslie Echevarría. Aunque todo parecía indicar que iban bien, la joven reveló que terminó con el ex de Keiko Fujimori.

¿Terminó con Mark Vito?

Al mismo estilo que Josimar, Leslie Echevarría publicó un comunicado en las historias de sus redes sociales anunciando el fin de su romance con Mark Vito después de varios meses, pero lo terminó eliminando. Al parecer, la pareja habría tenido una discusión y llama la atención, ya que ambos se lucían muy juntos en las redes sociales.

En el comunicado, la joven decía: "Quiero anunciar que lamentablemente he decidido terminar mi relación con Mark. Le agradezco por el tiempo compartido por las vivencias lindas que tuvimos. Sé que ambos nos llevamos una gran lección de esta etapa y que ese amor se transformará en agradecimiento eterno".

Este comunicado fue compartido por el portal de Instarándula hace unas horas, pero que ya no está disponible en sus redes. Por el momento, Mark Vito no se ha pronunciado sobre lo sucedido y el periodista Samuel Suárez no se sorprendió porque su atención estaba en la polémica de la ex de Laura Spoya con la exproductora de Gisela, Pati Lorena.

Leslie Echevarría en sus historias

¿Quién es Leslie Echevarria?

Leslie Echevarria es una peruana que se ha volvió viral en redes sociales desde la pandemia. Esto a causa de su gran emprendimiento, que primero inició como un apoyo a las personas de bajo recursos que deseaban aprender inglés. Es así como, inicia enseñando a costo de un sol diario desde los 6 años y sin edad límite, dando un apoyo a quienes menos tienen.

'Only One Coin' es la empresa que creó esta joven que en el 2024 ya contaba con 54 profesores y más de 8 mil estudiantes. Además, del inglés también enseñan otros idiomas como el italiano, quechua, francés y más. Incluso, su historia ha llegado a varios medios que han compartido su historia de crecimiento y apoyo por las demás personas.

En el mes de mayo, el 'gringo' anunció que la joven emprendedora aceptó ser su pareja y celebraron por medio de sus redes sociales. Todo parecía ir bien en su relación, debido a que realizan contenido juntos en las redes sociales.

Al final, parece que Mark Vito y Leslie Echevarría no estarían en un buen momento o habrían tenido alguna fuerte discusión. Solo se conoce que la joven emprendedora anunció el fin de su relación en un comunicado, pero parece que se arrepintió.