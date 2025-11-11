Josimar aclara vínculo con Verónica González y revela que salía con su primo: "La conocí solo 4 horas"

El salsero Josimar volvió a protagonizar titulares tras su reciente concierto en Perú, luego de que se desatara una nueva polémica con Verónica González. Para despejar los rumores, el artista rompió su silencio ante las cámaras de Magaly TV, la firme, donde aseguró categóricamente que nunca tuvo una relación sentimental con la venezolana y explicó por qué la llamaba "prima".

Josimar responde a las acusaciones de Verónica González

Durante su intervención, Josimar reiteró que la venezolana mantenía una relación con su primo, razón por la cual surgió el apodo de "prima" como un gesto de cariño.

"Estaba con mi primo, por eso dije que era una prima, no tenía absolutamente nada con ella. La conocí solamente cuatro horas de mi vida y nunca más hablé con esa señora", enfatizó el salsero.

Además, se refirió a las imágenes que circularon donde se le ve caminando de la mano con Verónica González en Europa. Josimar aseguró que se trató de un malentendido:

"Ella estaba peleando con mi primo, yo la jalé. Por eso se creó todo un chongazo. Todo lo que ella ha hablado es más serio que esa imagen". Con estas declaraciones, el cantante busca desmentir cualquier insinuación de romance y aclarar la situación ante el público.

Por su parte, Verónica González no tardó en responder y afirmó tener pruebas que contradicen la versión de Josimar. Además, negó cualquier vínculo con el primo de Josimar.

"Pero él desde el día uno dice que no ha mentido imagínate y obviamente también tenemos fotos, hay un video donde claramente se ve que nos estamos besando en la discoteca", declaró. Para agregar: "Tengo un video también donde voy delante con él y atrás está mi amiga que estaba intenso el primo, porque el primo realmente estaba con mi amiga. Yo no tenía nada que ver con el primo, por eso es demasiado cínico", sostuvo.

Verónica González muestra evidencia de llamadas y audios

Además, Verónica proporcionó capturas de pantalla y audios de WhatsApp fechados, en los que según su versión, Josimar intentaba contactarla de manera constante. Estos registros respaldan su relato de una comunicación íntima con el cantante, algo que él niega rotundamente, generando un marcado contraste entre ambas versiones.

La controversia se intensificó con la filtración de un audio entre Verónica y María Fe Saldaña, esposa de Josimar, en el que esta última parece darle credibilidad a la versión de la venezolana. En el diálogo, María Fe afirma conocer el carácter de su esposo y le dice a Verónica:

"Te creo", lo que añade un nuevo matiz a la polémica que mantiene al público atento a cada declaración.

La disputa entre Josimar y Verónica González sigue escalando, con versiones opuestas y pruebas que cada parte asegura respaldar su verdad. La polémica promete más capítulos, mientras los seguidores esperan una resolución que aclare los rumores que han dado la vuelta a las redes y medios de comunicación.