Josimar afirma que sigue con María Fe tras comunicado donde anunciaba su separación: "Habíamos discutido"

En los últimos meses, Josimar se encuentra en medio de una polémica tras ser ampayado con Verónica González y ser aparentemente el padre de los mellizos que espera. Aunque María Fe Saldaña lo habría perdonado, el salsero emitió un comunicado anunciando el fin de su relación, pero se arrepintió y ahora, cuanta aclara la situación.

Josimar y María solo tuvieron una discusión

A través de una entrevista con el programa 'Amor y Fuego', Josimar respondió cómo va su relación con María Fe Saldaña luego de haber emitido un comunicado anunciando su separación. El salsero que llegó al Perú para sus presentaciones, dejó en claro que sigue con la madre de sus dos últimos hijos.

"¿Cómo va tu relación con María Fe Saldaña?", le preguntó el reportero, y Josimar respondió: "Estamos bien, gracias por preocuparse, estamos súper bien (¿Por qué sacaste ese comunicado y luego, lo sacaste?) Porque discutimos como cualquier pareja, pero ya lo arreglamos".

Es así como el cantante peruano afirma que todo habría sido al 'calor del momento' y que mantiene una relación romántica con la joven. Incluso, todo parece indicar que va bien en su noviazgo.

¿Qué decía el comunicado?

A través de las redes sociales, Josimar publicó un comunicado para todos sus seguidores revelando que oficialmente terminaba su relación amorosa con María Fe Saldaña, la madre de sus dos últimos hijos. Aunque la publicación fue borrado al minuto prácticamente, usuarios lograron guardar la foto y lo compartieron con Samuel Suárez.

El creador de Instarándula quedó sorprendido por la rapidez en que el salsero eliminó su comunicado, pero obtuvo la imagen de la publicación. Entonces, procede a contar lo que decía en la publicación donde anunciaba que volvía a estar soltero otra vez. Aunque deja en claro que quiere privacidad para su familia en estos momentos.

"Quiero informar con todo respeto que mi relación con María Fe, madre de mis hijos, ha llegado a su fin. Ha sido una decisión que hemos tomado con madurez y mutuo acuerdo buscando lo mejor para cada uno, y sobre todo para el bienestar de nuestros hijos", expresó el cantante de salsa.

De esta manera, Josimar Fidel terminó eliminando este comunicado donde anunciaba que se separaba de María Fe Saldaña. Ahora, el artista aclaró que sí tuvieron una discusión en aquel momento y pensaron en terminar, pero que luego lograron arreglar sus problemas como pareja y continuar en una relación amorosa.