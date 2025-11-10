La 'prima' se ríe de la amenaza de Josimar y no tiene miedo de ir presa: "El que no la debe, no la teme"

Después de un concierto en Perú, Josimar decidió salir a responder con todo a Verónica González señalando que envió sus abogados a España para que enfrentan a la 'prima'. La joven muy lejos de asustarse, señaló que tiene todas las pruebas a su favor y que es padre de los mellizos que espera.

Verónica minimiza amenaza de Josimar

El programa de 'Magaly TV: La Firme' mostró las declaraciones que dio Josimar ante los medios donde advierte a Verónica González que ha enviado a sus abogados para demandarla por difamarlo y dañar a su familia. Ante esto, la 'prima' no dudó en reírse durante una entrevista con el reportero de la 'urraca'.

"Imagínate jajaja que locura de verdad, pero bueno, ya sabemos cómo es, o sea. Yo no sé qué les sorprende, si ya ustedes saben cómo es, es lo que no entiendo", expresó.

Luego, la reportera le vuelve a preguntar si realmente está embarazada del salsero peruano y lo reafirma. Después, agrega que ahora sí se tomaría el tiempo para poder buscar y juntar todas sus pruebas de que no solo estuvo cuatro horas con el cantante en España.

"Me han preguntado eso 50 millones de veces ya (¿Estás esperando los hijos de Josimar?) Exactamente, y ahora lo que voy a hacer es tomarme el tiempo de juntar todas mis cosas", agregó.

Durante la entrevista, Verónica González es consultada sobre la amenaza de Josimar de que la mandará presa, pero la joven afirma no tenerle miedo lanzando tremenda frase.

"¿No temes ir presa?", le pregunta, y Verónica responde: "El que no la debe, no la teme".

¿Hay pruebas?

Ante la amenaza de Josimar donde revela que usará cada centavo para defenderse de las supuestas mentiras de la 'prima'. La joven afirma que desde el primer día, el salsero ha estado mintiendo ya que ella tendría videos y fotografías juntos.

"Él desde el día uno dice que no ha mentido y obviamente, también tenemos fotos , hay un video donde claramente se ve que nos estamos besando en la discoteca. Yo no tenía nada que ver con el primo, es un cínico", dijo al final.

De esta manera, Verónica González afirmó no sentirse amenazada por Josimar y no le teme enfrentar en un juicio al salsero, porque afirma tener varias pruebas de su encuentro. Además, señala que el peruano actuaría de manera muy cínica y que él habría mentido desde el primer día a la prensa.