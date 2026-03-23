Pamela López se molesta con Paul Michael por sus celos a Mark Vito: "Eres insoportable"

Hace más de una semana, inició el reality de 'La Granja VIP' donde hay muchos artistas de la farándula. Es así como Pamela López terminó explotando contra su pareja Paul Michael por hacerle una escena de celos al conversar con otro compañero a solas.

Pamela López estalla con Paul Michael por sus celos

Tras la salida de 'La Mackyna', varios de los artistas han comenzado juntarse para estrategias. Es así como Pamela López conversó a solas con Mark Vito, pero no esperó que Paul Michael le reclamara sobre ello momentos después.

Es así como la ex de Christian Cueva estalla por completo en contra del cantante de salsa y señala que solo hablaron de estrategia. Así mismo, deja en claro que ella tendría más capacidad para entender lo que planea y después, contarle.

"Quería hablar conmigo nada más por temas del reality, estrategias (pero ¿Por qué contigo sola?) porque conmigo quiere hablar pues (pero por qué no nos unes a tu estrategia) Paul escucha con atención, es que ya me revientas de verdad. Eres insoportable, me está pidiendo conversar porque soy más cuerda que tú, lo puedo entender con mayor facilidad y yo te lo puedo transmitir", expresó López.

Pamela López llora en 'La Granja VIP'

Ante de dormir, Pamela López salió en defensa de Paul Michael porque Pati Lorena lo llamó 'chibolo' terminando en un fuerte altercado. Al día siguiente, Mónica Torres habló con la ex de Christian Cueva sobre lo sucedido, pero la influencer se puso a llorar señalando que no podría aguantar estar en el programa de reality de convivencia por todo lo que pasa y que solo lo hace para pagar cuentas.

"Soy consciente de que no sé si voy a llegar a ganar el premio. Creo que no. Pero apunto a quedarme el mayor tiempo posible para poder ahorrar y pagar muchas cosas que yo debo. Pero yo no sé sobre esto (reality). No sé quién es real o qué", expresó.

Así mismo, declaró que la productora sería una persona grosera a pesar de ser la mayor y reclamó por sus comentarios sobre su relación con Christian Cueva. Incluso, la comparó con Shirley Arica y Samahara Lobatón, afirmando que ellas serían mejor Pati Lorena.

De esta manera, Pamela López no lo estaría pasando muy bien en el reality de convivencia, ya que ha tenido enfrentaciones con Pati Lorena e incluso con su pareja Paul Michael por hacerle una escena de celos con Mark Vito, mostrando toda su molestia.