Samahara Lobatón pide disculpas a Paul Michael por fuertes comentarios: "Crucé el límite"

Esta semana inició 'La Granja VIP' done varios artistas de la farándula se unieron bajo un mismo techo y varias confrontaciones salieron a la luz. Entre ellos, fue la crítica de Samahara Lobatón a Paul Michael, pero al parecer se arrepintió y decidió disculparse.

Samahara Lobatón se disculpa con Paul Michael

Durante la transmisión de 'La Granja VIP', Samahara Lobatón estuvo conversando con Paul Michael luego de tener varias confrontaciones en los últimos días. La influencer decidió expresar que cometió el error de insultarlo sin conocerlo y que probablemente le habría causado algún problema personal.

"Hay que ser adultos y asumir sus errores, decir 'muerto de hambre' no es la palabra correcta para herir a alguien porque yo no sé tu historia. Así no me interese conocerla, no tengo por qué decirte eso, siento que es un acto de valentía pedir disculpas y yo no sé cómo puede afectarte eso a ti psicológicamente. Crucé un límite demasiado fuerte", expresó.

¿Paul Michael aceptó las disculpas?

Ante las palabras de Samahara Lobatón, el cantante de salsa señaló que sí acepta sus disculpas, aunque desliza que puede ser por pura estrategia, ya que la influencer se encuentra nominada para irse del reality de convivencia.

"Yo acepto tus disculpas la verdad, si son de corazón. Así lo valoro, así sea por estrategia", expresó.

Es así como la hija de Melissa Klug señala que no lo hace por estrategia, sino por su corazón y por aceptar el error de manera madura. Así mismo, revela que esperaba disculparse de manera personal sin la presencia de Pamela López, ya que ella no estuvo presente cuando sucedió aquellos enfrentamientos.

"Te juro por mis hijos que no es por estrategia, es porque me nace de corazón pedirte disculpas. He buscado el momento preciso que no estés con tu novia para hacerlo porque ella no estuvo presente", declaró.

Como se recuerda, un integrante será eliminado cada semana hasta tener el ganador y en esta ocasión, Samahara Lobatón se encuentra en la cuerda floja con La Mackyna y Shirley Arica. A menos que sean salvados por las votaciones del público.

De esta manera, Samahara Lobatón ha decidido actuar de manera más madura y disculparse con Paul Michael por los fuertes adjetivos que dijo en su contra. Aunque el cantante de salas y novio de Pamela López lo aceptó, no dejó de pensar que se podría tratar de una estrategia para que no sea sacada del programa.