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Madre de la hija de Said Palao comenta tras ampay en Argentina: "Cuando uno obra mal, le va mal"

Aleska Zambrano, expareja y madre de la hija de Said Palao, no dudó en pronunciarse sobre toda la polémica del ampay en Argentina.

Madre de la hija de Said Palao comenta tras ampay en Argentina
Madre de la hija de Said Palao comenta tras ampay en Argentina (Composición Karibeña)
21/03/2026

En las últimas horas, el ampay de Said Palao y Mario Irivarren ha causado una gran polémica en la farándula que acabó una relación amorosa y posiblemente un matrimonio. Ahora, la ex del chico reality ha salido a hablar en redes sociales. 

¿Qué opina sobre ampay de Said Palao?

Por medio de las redes sociales, Aleska Zambrano se encontraba realizando una transmisión en vivo cuando fue consultada sobre toda la polémica que envuelve al padre de su hija, Said Palao. Es así como decidió dejar en claro que no hablará de ello. 

"Yo sé que todo el mundo me está escribiendo 'comenta el ampay', no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer", expresó.

Aleska Zambrano arremete contra 'La Manada'

Aunque, sí decidió comentar sobre cómo el podcast 'La Manada' se comportó con Onelia Molina tras la infidelidad de Mario Irivarren. Así mismo, declaró que aquellas acciones son de gente malvada que se burla del dolor de la odontóloga. 

"Pero lo que sí tengo que comentar que me ha parecido de locos, de gente enferma de acá, de gente desatinada y de gente mala, son los del podcast de Mario Irivarren (...) de haberse burlado de esa manera de Onelia que esta chica evidentemente está sufriendo demasiado", declaró. 

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Además, declaró que nadie tiene derecho a burlarse de aquella manera de los sentimientos de alguien más cuando está pasando por momentos muy dolorosos por la persona que amabas y te falló. 

"Así que lo único que tengo que decir a esas personas malas que hicieron eso, de poner la música esta de fúnebre y no sé cuánto, burlándose de la situación como si fuera algo tan ligero cuando para ella es tan duro, solo decirles que todo regresa. Cuando uno obra mal, le va mal", expresó. 

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De esta manera, la joven Aleska Zambrano deja en claro que no prefiere opinar sobre el ampay que involucra a Said Palao, su expareja y padre de su hija. Así mismo, sí desató su furia con los miembros del podcast 'La Manada' por burlarse del dolor de Onelia Molina tras la infidelidad de Mario Irivarren. 

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