Onelia Molina factura tras separarse de Mario Irivarren: "Necesitas ver bien quien sí vale la pena"

Tras las imágenes de Mario Irivarren siendo infiel a Onelia Molina, la chica reality decidió dar por terminada su relación de manera inmediata y alejarse por completo de él. Es así como la joven, lejos de estar llorando por la ruptura y el engaño, decidió seguir facturando.

Onelia Molina decide facturar tras infidelidad

Por medio de sus redes sociales, Onelia Molina ha estado demostrando que es una mujer fuerte y ha decidido pasar la página tras terminar con Mario Irivarren por infidelidad en su viaje a Argentina. La joven odontóloga es aplaudida por sus seguidores por empezar a facturar y no ponerse a llorar tras la traición de su ex.

"Hay presencias que es mejor mantener a distancia, presentamos 'Voraz Antipulgas', una nueva forma de mantener distancia de lo que no está a tu altura. Aplícalo sobre ti menos en los ojos, porque necesitas ver bien quien sí vale la pena y quien, no. Cuando sabes lo que vales, eliges mejor. Haz como yo que ya no aguanto pulgas", expresó.

Habla sobre su ruptura y el contacto cero

Durante su intervención, Molina se mostró firme y emocional, explicando cómo tomó la decisión de cerrar este capítulo de su vida. Según la modelo, lo eliminó de todos lados y desea cortar comunicación.

"Hablamos. Le dije varias cosas que tenía que decir y que aclarar. Me contó muchas cosas y bueno, lo eliminé de todos lados, ya no habrá comunicación con él ni ahora ni nunca", sostuvo la odontóloga.

Además, Onelia subrayó que no desea ningún acercamiento con Mario y que incluso le pidió que se alejara de ella. La modelo puso en duda los sentimientos que Irivarren pudo haber tenido y remarcó que no quiere palabras, llamadas ni imágenes que la conecten con él.

"Actualmente, yo no lo quiero cerca. No quiero saber de él y como le dije: 'aléjate si tú sientes algo de aprecio, de cariño o lo que sea que puedas sentir por mí'. Ahora, lo que me dijo ya queda en duda. Pero le dije que sí siente, por lo menos pena, no lo quiero cerca. No quiero palabras, no quiero imágenes, no quiero llamadas", manifestó.

De esta manera, Onelia Molina ha sorprendido a sus seguidores, ya que en comparación a la primera vez que perdonó a Mario Irivarren tras fallarle hace menos de un año, ahora la odontóloga ha decidido facturar en vez de ponerse a llorar tras romper con el exchico reality.