Christian Cueva manda fuerte indirecta en redes: "Si se comporta como bandida, no esperes que cambie"

El pelotero Christian Cueva se encuentra actualmente en una relación amorosa con la cantante Pamela Franco. Aunque ha causado asombro por el video que compartió en sus redes sociales, que podría ser una indirecta para su expareja Pamela López.

Christian Cueva comparte video como indirecta

A través de sus redes sociales, Christian Cueva suele compartir temas de fútbol y sobre su relación con Pamela Franco, pero también algunas indirectas para Pamela López, la madre de sus tres menores hijos y con quien tiene varios líos legales en proceso.

Ahora, el pelotero, sorprendió con compartir un video donde se habla de cómo a veces un hombre es engañado por una mujer y que por más que trató de cambiarla, la terminó fallando.

"Si se comporta como una bandida, no esperes que cambie por ti. Todo hombre ha sido terco alguna vez insististe con una mujer que claramente no te convenía. Todos se daban cuenta menos tú. A veces descaradamente, te convenció de que estabas exagerando y tú le creíste '¿No seas inseguro, acaso no confías en mí?'", expresa el audio.

En otro momento, el vidoe menciona que el hombre termina dolido tras la situación y que no quiere volver a intentarlo. Mandando así un consejo sobre no ignorar las banderas rojas y no dejarse engañar por el físico.

"Al final todos tenían razón, pero el que sufriste fuiste tú. Eso te hizo quien eres hoy, pero no sigas cometiendo el mismo error. He visto hombres desgastados, derrotados sin ganas de volverlo a intentar. Pusieron toda la fe en la mujer equivocada, el costo fue su salud mental y su autoestima. Aprende a elegir, no ignores las banderas rojas y no te dejes engañar por una cara bonita", declaró.

Historia de Christian Cueva pic.twitter.com/pRL3nCI1Vq — Yulissa2024 (@Yulissa20221723) March 21, 2026

¿Cómo es su relación con Pamela López?

El matrimonio de Pamela López y Christian Cueva terminó de la peor manera en medio de infidelidades y agresión. Ahora, se encuentran en medio de varios problemas legales en curso y entre ellos, es sobre su divorcio y la tenencia de sus menores hijos que tienen en común.

De esta manera, Christian Cueva ha dejado en claro en más de una ocasión que Pamela López no sería una persona fiel como siempre le ha hecho creer a los medios, sacando aparentes testigos y nombres. Por ello, se cree que la reciente publicación de un video donde habla sobre el engaño de una mujer a un hombre, podría ser indirecta para la madre de sus hijos.