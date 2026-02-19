Darinka Ramírez aterrada porque Jefferson Farfán pide tenencia compartida: "Mi miedo es por mi hija"

Hace meses, Darinka Ramírez viene pidiendo un aumento en la pensión de alimentos a Jefferson Farfán para su menor hija tras ingresar al nido. Ahora, se ha enterado que el expelotero ha pedido la tenencia compartida de la pequeña y la influencer estaría muy preocupada.

Farfán quiere tenencia compartida

En el programa de Magaly Medina, Darinka Ramírez ha expuesto que Jefferson Farfán ha decidido ponerle una demanda en su contra para lograr conseguir la tenencia compartida de la menor. La joven señaló que nunca le ha prohibido al expelotero poder ver a la niña, pero aún así ha sido un padre ausente.

"Estaba demandada por una tenencia compartida. No hay ningún problema si fuera un padre presente para mi hija porque tiene papá y mamá, le corresponde pasar tiempo juntos, pero él no es ese padre presente", expresó.

Así mismo, dejó en claro su preocupación porque su niña este viviendo con su padre como parte de la tenencia compartida, ya que es una menor de tres años que necesita cuidados muy personales. Además, de que la casa de Farfán no sería un ambiente familiar por las fiestas que tiene y el suceso que ocurrió con una menor de edad en una de estas fiestas que fue denunciado.

"En la casa que tiene ha habido fiestas, ha sucedido algo delicado. Para mí no parece que es un ambiente para mi hija, hasta donde yo conocía y hasta donde iba, había amigos y algunos familiares. Mi miedo es por mi hija, es una niña de tres años", agregó.

Darinka Ramírez tiene miedo

Joven dejó en claro que Jefferson Farfán estaría buscando bajar la pensión con el tema de tenencia compartida, pero Darinka Ramírez está preocupada de ser alejada de su pequeña. La niña siempre ha estado a su lado y le aterra lo que pueda pasar.

"Sé las cosas cómo lleva con sus hijos, pero con temas de mi hija siempre ha sido mezquino. Mi tema no es el de alimentos, sino que se puedan llevar a mi hija, no saber de ella quince días o un mes es demasiado. Yo soy una mamá que está presente día a día con su hija, es mi terror porque sé y conozco de quien se trata", aclaró.

De esta manera, Darinka Ramírez ha dejado en claro que Jefferson Farfán no es un padre presente desde que su hija nació y que ahora pida tenencia compartida, la asusta mucha porque su casa no es un ambiente familiar, sino de fiestas que sucedieron temas que llevan procesos legales.