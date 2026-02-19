Tepha Loza tuvo accidente vehicular al querer pasar un camión: "Por querer llegar rápido por mi mamá"

La artista Tepha Loza y su hermana Melissa han revelado hace unas semanas atrás que su madre está luchando contra el cáncer, y ellas están velando por su salud. Es así como hora, la joven tuvo accidente cuando iba rápido para alcanzar a su mamá tras ser hospitalizada.

Tepha Loza tuvo accidente

A través de sus redes sociales, Tepha Loza fue la encargada de contar que tuvo un accidente con su auto por ir a velocidad y tratar de pasar a un camión en la carretera de la Panamericana. Es así como la joven contó que no pasó a mayores, pero su ansiedad por llegar rápido con su madre le pasó una mala jugada al manejar.

"En plena Panamericana, al querer pasar un camión encima de un jebe o no sé qué habrá sido, destrozó mi llanta. Por querer llegar rápido por mi mamá. (Eran las 10:30 p. m.) Estuve corriendo. Gracias a Dios no pasó a mayores, pero el susto que me di fue terrible. Definitivamente estoy con mi ángel guardián, porque si hubiera pasado con la llanta delantera, pudo ser un escenario feo", expresó.

En otro momento, la hermana de Melissa Loza expresa a sus seguidores que deben andar con mucho cuidado y por más apurados que estén, no vale la pena querer pasar a otros autos.

"Chicos, de verdad, tengan mucho cuidado cuando manejen en la Panamericana o en cualquier carretera, más si están apurados. No vale la pena arriesgarse así", declaró.

Historia de Tepha Loza

Sobre la madre de las hermanas Loza

Melissa Loza ganó en una competencia sorprendiendo por su fuerza y rapidez, es así como al celebrar el punto se lo dedicó a su madre. Hace unos días, se reveló que la mamá de la chica reality se encuentra delicada de salud en su lucha contra el cáncer.

Ahora, la artista no dudó en dedicarle un conmovedor mensaje señalando que su mamá María Guadalupe Vigil es una guerrera de la vida y que siempre le enseñó a ser una persona fuerte. Por ello, señala que podrán superar su enfermedad con mucha fuerza.

De esta manera, la madre de las hermanas Loza ha estado muy delicada de salud debido a su lucha contra el cáncer. Hoy fue hospitalizada y al parecer, la joven Tepha Loza tuvo tiene un accidente en la carretera tras querer pasar a un camión por querer llegar rápido con su mamá.