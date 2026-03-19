¿Lesly Águila de Corazón Serrano ya no está soltera? Esto dijo la cantante en un concierto

La cantante Lesly Águila es una reconocida artista de la cumbia peruana que cuenta con varios años de trayectoria y muchos éxitos musicales, que actualmente forma parte de Corazón Serrano. Aunque no le fue muy bien en el amor, la joven reveló que estaría enamorada nuevamente y ya no le cantaría al desamor.

Lesly Águila ya tendría pareja

Durante un concierto en Corazón Serrano, Lesly Águila estaba cantando y haciendo su show al lado del animador Danny Daniel, cuando de repente alentaba que tenía una relación amorosa actualmente y ya no podría cantarle al desamor. El video se convirtió en viral en las redes sociales, emocionando a sus seguidores por su estado sentimental.

Incluso, el animador reveló en aquel momento que la cantante tendría ya un mes de relación amorosa con esta persona. Causando la reacción inmediata de sus compañeras, quienes soltaron algunas risas. Esto indicaría que aparentemente sería cierto. Incluso, ha corrido el rumor en redes sociales que se trataría de un músico dentro de la agrupación de cumbia.

¿Reencuentro de Thamara, Estrella y Lesly?

Por medio de sus redes sociales, Thamara Gómez ha estado respondiendo algunas preguntas del público. Recordemos que hace unos días, Son del Duke reveló que la vocalista estaría ausente por algunos días por motivos de salud que no le permiten viajar y cantar. Es así como la artista lejos de alejarse de sus seguidores en su recuperación, responde algunas preguntas del público.

Mientras respondió algunas cuestionamientos, le llegó una pregunta de un seguidor donde consultaba si podría darse una reunión con Estrella Torres y Lesly Águila. Como se recuerda, las tres eran integrantes de Corazón Serrano cuando eran muy jóvenes y ahora, estarían en diferentes grupos de cumbia. Aún así parece que la amistad sigue intacta porque estarían dispuestas a reunirse después de mucho tiempo.

"¿Thamara habrá junte de Lesly, Estrella y tú?", le pregunta un seguidor, y ella responde con mucha honestidad e ilusión: "¡Obvio, espero nos juntemos pronto, toca! Encontré esta fotito cuando éramos unas bebés jeje Estrella y Lesly".

De esta manera, Lesly Águila es una querida cantante de la cumbia peruana que forma parte de Corazón Serrano. La joven ha tenido algunas decepciones amorosas a lo largo de su vida y que le era imposible mantener una relación durante sus largos viajes por los conciertos, aunque ahora ha sorprendido al revelar que estaría nuevamente enamorada y le cantaría al amor.