Animador de Armonía 10 de Walther Lozada se sometió a ADN y descubrió si era el padre su hija

En el programa de Andrea Llosa, el animador de Armonía 10 de Walther Lozada decidió someterse a una prueba de ADN para saber de una vez por todas si era o no el padre de una niña de un año y cinco meses. La historia dio mucho que hablar porque el animador llegó al programa con dudas, pero también con el deseo de conocer la verdad.

Animador de Armonía 10 de Walther Lozada duda de paternidad

Una historia llena de tensión, dudas y lágrimas se vivió en el programa de Andrea Llosa. El animador de Armonía 10 de Walther Lozada, Michel Guzmán, decidió someterse a una prueba de ADN para saber si era o no el padre de una niña de un año y cinco meses.

El caso llamó la atención porque, según contó el propio Michel, todo empezó tras un breve encuentro en medio de una celebración con Kiara, una cantante conocida como "la sonerita del Rímac". Sin embargo, él aseguró que siempre tuvo dudas sobre la paternidad por cómo ocurrieron las cosas.

El animador explicó que llegó al set porque necesitaba cerrar esa incertidumbre que lo venía persiguiendo desde hace tiempo. Luego relató cómo ocurrió aquel primer acercamiento con Kiara, dejando en claro que fue una etapa difícil para él.

"La verdad sí es un poquito complicado el hecho de estar aquí. Pongo en riesgo muchas cosas, pero como le dije a tu equipo de producción, yo vengo aquí por una verdad", dijo. "Despierto como las 11 y tanto de la mañana en una cama de hotel con ella y ya uno imagina qué es lo que ha pasado. No recuerdo", contó.

Además, explicó que en ese tiempo atravesaba una fuerte depresión por estar lejos de sus otras hijas, a quienes no veía desde hacía años. En ese momento, Kiara ingresó al set.

Por su parte, Kiara se mostró muy molesta por las dudas del cantante y aseguró que solo quería que se respeten los derechos de su pequeña. La cantante también negó que todo se tratara de un solo encuentro y aseguró que entre ambos pasó más de una vez.

"La verdad muy indignada de todo. De todo. ¿Por qué? Porque la verdad este yo quiero solo que se haga justicia. Para empezar que se cumplan los derechos de mi hija", expresó. "No tuvimos una relación, pero tuvimos relaciones. Más de una vez", afirmó.

La tensión subió aún más cuando la madre de Kiara ingresó al set. Reclamó por la manera en que Michel hablaba de su hija.

Andrea abrió el sobre y Michel pidió disculpas

Después de escuchar a las dos partes, llegó el momento más esperado de la noche. Andrea Llosa recibió el sobre con el resultado del laboratorio y lo leyó en vivo. No hubo espacio para dudas.

"Michel Pierre Guzmán Herrera. Sí es el padre", anunció Andrea Llosa. Al escuchar esas palabras, Michel se quebró y rompió en llanto.

La noticia lo golpeó fuerte, pero también lo llevó a asumir públicamente su responsabilidad. Tras conocer el resultado, el animador aceptó que tenía que responder como padre. Después, dejó una de las frases más sensibles de toda la noche al pedir perdón por sus dudas.

"Es mi hija, yo voy a dar la cara, está bien, voy a asumir las consecuencias y voy a, como le dije a ella, a reestructurar muchas cosas dentro de mi vida y dentro de ella ser un papá como debe de ser", señaló. "A quien debo pedirle perdón es a mi hija por llenarme la cabeza de cucarachas o no sé yo, pero había una duda por cómo ha pasado las cosas, pero acá hay una realidad. Es mi hija", dijo.

Tras confirmarse la paternidad, el doctor Roberto Miranda explicó qué ahora lo importante es ordenar todo de forma legal y clara para proteger a la menor. También recomendó que ambos padres lleguen a un acuerdo por escrito sobre visitas, tenencia y pensión.

"Lo que quede es que Michel le dé el mismo trato a esta niña que da a sus otras dos hijas. Celebremos un acuerdo si ya están ustedes en buena disposición para poder establecer la tenencia para la madre, el régimen de visitas para el padre, sus horarios, ocasiones y festividades y el monto que ustedes dos puedan acordar establecer, semanal, quincenal o mensualmente", indicó.

En conclusión, la historia de Michel Guzmán terminó con una verdad clara. El animador de Armonía 10 de Walther Lozada supo en televisión que sí es el padre de la niña de Kiara y no pudo evitar quebrarse. Ahora inicia una nueva etapa, donde su mayor reto será cumplir su promesa y ser el padre que su hija merece.