Rafael Cardozo revela si tuvo un affaire con Luciana Fuster tras rumores: "Hubo un piquito"

Rafael Cardozo volvió a acaparar titulares luego de que Israel Dreyfus lo pusiera contra las cuerdas al preguntarle directamente si tuvo algo con Luciana, expareja de Patricio Parodi. Ante la inesperada pregunta, el brasileño se mostró muy nervioso y terminó sorprendiendo a todos con una confesión.

Rafael Cardozo aclara rumores sobre romance con Luciana Fuster

Rafael Cardozo estuvo como invitado en el programa 'Sin más que decir' conducido por Israel Dreyfus y María Pía Copello, donde comentó sobre el reciente encuentro entre Luciana Fuster y Flavia Laos, ambas parejas de Patricio Parodi.

Durante la conversación, el exchico reality señaló que no cree en esa nueva cercanía. Fue entonces cuando Israel Dreyfus lo sorprendió al consultarle si había tenido un romance con Luciana Fuster, a lo que María Pía Copello señaló que en su momento fueron rumores de los pasillos del canal en donde trabajaban juntos.

"Te lo juro que no, te voy a responder algo porque es la última vez que vengo", respondió tajante, generando revuelo en el set.

Asimismo, Cardozo aclaró que solo se trató de especulaciones y negó cualquier pasado sentimental con la exMiss Grand International. Sin embargo, sorprendió al revelar que solo hubo un acercamiento durante su participación en 'Esto es guerra'.

"Todos piensan, la gente siempre piensa en 'la cochinada', siempre el lado malo. Nunca hubo nada con Lucianita, en un juego que hicimos hubo un piquito. Nada más", afirmó el garoto en el programa de streaming.

Luciana Fuster y Flavia Laos se lucen en festival musical

Flavia Laos y Luciana Fuster sorprendieron a sus seguidores tras ser vistas juntas en el festival Estéreo Picnic en Colombia. En redes sociales se viralizaron diversos videos donde ambas se muestran disfrutando del evento.

En las imágenes, las influencers aparecen modelando juntas y luego bailando amenamente, mostrando una química que llamó la atención del público. Este acercamiento resulta raro, ya que durante años mantuvieron una rivalidad. Este conflicto se originó cuando Laos aseguró que Fuster rompió "códigos de amistad" al iniciar un romance con su expareja, Patricio Parodi.

Este reencuentro no solo dejó en shock a los fans, sino que también reavivó antiguas especulaciones en la farándula local, contexto en el que vuelve a tomar relevancia la reciente confesión de Rafael Cardozo sobre su vínculo con Luciana Fuster.