Ale Baigorria decepcionada de 'Pato' Parodi, Mario Irivarren y Said Palao: "Todo se está cayendo"

Después de las imágenes comprometedoras de Patricio Parodi, Mario Irivarren y Said Palao en su viaje a Argentina, Alejandra Baigorria guardó silencio ante los medios y señaló que necesita tiempo para ver qué decisión tomar sobre su matrimonio. Ahora, ha hablado señalando que se siente muy decepcionada de todos ellos.

Alejandra Baigorria está muy decepcionada

El programa 'Amor y Fuego' fue en búsqueda de la empresaria Alejandra Baigorria y mientras expresaba que necesitaba tiempo para tomar una decisión sobre su futuro le consultaron sobre sus amigos de 'EEG' que acompañaron a su esposo a esta salida a Argentina.

"¿Te sientes decepcionada con Pato y Mario por lo ocurrido recientemente?", le preguntaron, y ella respondió: "Sí, (principalmente de Said) eso es otra cosa, tú me estas hablando de amistad. Lo otro es aparte".

Aunque al principio comentó que solo se sentía decepcionada por la amistad que tenía con Patricio Parodi y Mario Irivarren, finalmente terminó respondiendo que se siente igual con Said Palao, pero de otra forma.

"Igual te lo pregunto ¿Te decepcionó Said?", le consultaron, y Alejandra dice: "Sí, me decepcionó porque al final el hombre tira para el hombre pues"

Sobre su decisión sobre Said Palao

Así mismo, la empresaria comenta que aún no ha tomado una decisión sobre el futuro de su matrimonio con Said Palao y habla sobre las disculpas que le pidió en vivo en 'Esto es Guerra' entre lágrimas.

"Te juro que necesito un tiempo, se lo he dicho a Said, necesito mi espacio, necesito pensar realmente justamente para no tomar una decisión en caliente ni ser tan emocional. Ni porque me pidan perdón, ni porque lloren, ni porque yo quiera ser mamá, ni por el matrimonio. Simplemente es porque es difícil para mí que todo se está cayendo", declaró.

Aunque señaló que necesita tiempo en soledad, terminó revelando que Said Palao sigue viviendo con ella y que está viendo si se va de viaje para poder tener la mente más clara.

"Comunicación dentro de lo normal, pero estamos viendo cómo va hacer. Él está en la casa también, Mayor detalles no les voy a dar, no le voy a mentir para que 'ah, lo vemos entrar y salir a él'. Al final cada pareja toma la decisión como quiere, yo voy a ver si me voy de viaje, necesito estar sola", señaló.

De esta manera, Alejandra Baigorria afirma que se encuentra decepcionada de todos los involucrados en el ampay de Argentina. Así mismo, señala que necesita tiempo para pensar en qué hará con su matrimonio con Said Palao.