Flor Ortola afirma que Ale Baigorria está muy dolida tras ampay de Said: "Necesita tiempo para pensar"

Como se conoce, Alejandra Baigorria se ha pronunciado señalando que aún no sabe el rumbo que tomará su matrimonio con Said Palao tras el ampay en Argentina. Al ser cuestionada por muchas personas, Flor Ortola sale en su defensa

Flor Ortola defiende a Alejandra Baigorria

Durante su presencia de Flor Ortola en el podcast 'Sin más que decir', la argentina señaló que su amiga Alejandra Baigorria se encuentra pasando por un momento muy difícil y lo viene enfrentando como muchas veces, antes lo ha hecho.

"Tiene una fortaleza, ha pasado por cosas más complejas que esta, se lo ha bancado como una leona, ha salido a defender a su familia que la juzgaban en un montón de aspectos laborales, de sus decisiones con sus vidas, siempre ha salido a bancar, esta es una más", expresó.

Además, señala que ella le aconsejó no hacer caso a tantos consejos y aquellos que opinan sobre su relación amorosa, y que se tome el tiempo para estar sola y pensar si continuará o no con el chico reality.

"Sí la noto dolida, obviamente no se lo esperaba, necesita tiempo y lo pide, necesita tiempo para pensar como cualquier persona y yo se lo dije. A veces vosotros habla con una amiga, habla con otra, ve las redes, el trabajo y a veces necesitas silencio para escucharte", declaró.

¿Qué dijo Alejandra?

En el programa "Sin más que decir", la 'Gringa de Gamarra' fue clara: necesita tiempo. No quiere tomar decisiones apresuradas ni influenciadas por lo que dicen en redes. Alejandra explicó que siempre ha sido una persona muy emocional y que eso, en el pasado, la ha llevado a equivocarse. Por eso, ahora quiere hacer las cosas distinto.

Dije las cosas que sentía, soy una persona que se caracteriza por decir lo que siente, lo que realmente piensa. O sea si no me caes te lo voy a decir directamente, y sí efectivamente es un momento muy difícil para mí. Siempre he sido muy arrebata pues en base a emociones tomo decisiones... Entonces, prefiero tomar una decisión en base lo que realmente siento", comentó.

También dejó en claro que no se siente preparada para decidir si seguirá o no con Said. Señaló que, más allá de lo que diga la gente o incluso los brujos, nadie sabe lo que ella terminara haciendo, porque ni ella misma lo tiene claro aún.

De esta manera, Alejandra Baigorria señala que ha decidido tomarse un tiempo en soledad y de calma antes de tomar una decisión sobre el ampay de Said Palao, si decide regresar con él o dar por terminado su historia de amor. Según reveló Flor Ortola, ella le aconsejó hacer esto en soledad para que tome una buena decisión.