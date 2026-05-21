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Onelia Molina sorprende al revelar tiernos detalles que tiene Kevin Díaz con ella: "Siempre está pendiente"

La integrante de 'Esto es Guerra' se refirió a Kevin Díaz en medio de rumores de cercanía tras el polémico ampay, y destacó los gestos que él tiene con ella.

Onelia Molina reveló los tiernos detalles que le hace Kevin Díaz.
Onelia Molina reveló los tiernos detalles que le hace Kevin Díaz. (Composición: La Karibeña)
21/05/2026

La cercanía entre Onelia Molina y Kevin Díaz sigue alimentando titulares en el mundo del espectáculo. Tras el ampay difundido por "Magaly TV La Firme", la integrante de "Esto es Guerra" volvió a llamar la atención al hablar públicamente sobre el joven venezolano y revelar detalles de la relación amical que mantienen.

Onelia Molina revela las atenciones que recibe de Kevin Díaz

Las cámaras de Más Espectáculos abordaron a Onelia Molina para consultarle sobre la relación que mantiene con Kevin Díaz en medio de toda la polémica. Lejos de esquivar el tema, la integrante de realities destacó varias cualidades del joven venezolano y aseguró que solo tiene cosas positivas para decir sobre él.

"Solo cosas buenas con él. Siempre está pendiente si necesito algo, si me duele algo, si estoy bien o no. Es un gran chico", comentó la modelo.

Durante la conversación, Onelia también contó algunos detalles de los gestos que Kevin ha tenido con ella fuera de cámaras. Según relató, el competidor suele sorprenderla con pequeños obsequios y muestras de atención en el camerino.

"(Alisson nos contó que a veces te lleva detalles al camerino) La verdad que sí. Él me sorprendió con un queque de plátano", reveló entre sonrisas.

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La influencer además recordó una situación reciente relacionada con un cargador portátil que necesitaba antes de un viaje. Según explicó, Kevin apareció justo en el momento indicado para ayudarla.

"(Le trajo un cargador portátil) Es que me voy a ir de viaje, mi cargador se rompió y justo Kevin entró con un cargador al camerino. Súper atento", añadió.

Las declaraciones de Onelia llegan después de que ambos protagonizaran un beso durante una secuencia de actuación en Esto es Guerra y posteriormente fueran captados juntos por las cámaras de "Magaly TV La Firme", situación que incrementó las especulaciones sobre un posible vínculo sentimental.

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Kevin Díaz sorprende al hablar sobre Onelia y Mario Irivarren

En medio de toda la controversia, Kevin Díaz también llamó la atención tras pronunciarse sobre el beso que protagonizó con Onelia Molina durante una secuencia de actuación en "Esto es Guerra". El joven fue consultado acerca de las declaraciones de Mario Irivarren, quien minimizó la escena asegurando que todo había sido parte del show.

Durante una conversación con Katia Palma, Kevin dejó una respuesta que rápidamente generó comentarios en redes sociales. Cuando la conductora le preguntó qué opinaba de los comentarios de Mario, el venezolano sorprendió al asegurar que no sintió que estuviera actuando.

"¿Qué opinas de sus comentarios?", preguntó Katia Palma. "Nada. Yo no estaba actuando, sencillamente fluí... Yo te dije Katia de que en migaja en migaja se forma el pan", respondió el competidor, dejando entrever que la conexión con Onelia podría ir más allá de una simple actuación televisiva.

Las declaraciones del joven reality incrementaron aún más las especulaciones sobre un posible romance entre ambos, especialmente después de las imágenes difundidas por el programa de Magaly Medina y las constantes apariciones públicas que han tenido juntos en las últimas semanas.

En conclusión, Onelia Molina y Kevin Díaz continúan en el centro de la atención mediática tras su cercanía. Las declaraciones de ambos sobre el beso en "Esto es Guerra" han incrementado las especulaciones sobre un posible romance, aunque insisten en que solo son amigos.

Temas relacionados "Magaly TV La Firme" 'Esto es guerra' Espectáculos Kevin Díaz Onelia Molina relación

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