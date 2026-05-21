Janet Barboza revela que su pareja se molestó tras beso con Edson Dávila: "Casi me quedo sin novio"

Janet Barboza y Edson Dávila, más conocido como "Giselo", volvieron a generar comentarios en redes sociales tras el beso que protagonizaron. La escena, inspirada en el comentado beso entre Kevin Díaz y Onelia Molina, se viralizó rápidamente y habría causado incomodidad en la actual pareja de la conductora.

Janet Barboza asegura que tuvo problemas con su pareja

Durante la edición del 21 de mayo de "América Hoy", Janet Barboza inició el programa haciendo referencia al revuelo causado por el beso con Edson Dávila. La conductora adoptó un tono serio para contar que su pareja se habría molestado tras ver la escena emitida en televisión.

"El beso que me di con mi compañero Edson Alexis me ha generado grandes problemas. Te pido que te disculpes con mi pareja", expresó Janet frente a cámaras.

Las palabras de la presentadora rápidamente provocaron la reacción de Edson Dávila, quien fiel a su estilo humorístico decidió responder públicamente y ofrecer disculpas. El popular "Giselo" dejó en claro que entre ambos solo existe una amistad y que todo se trató de una actuación para el programa.

"Quiero disculparme de moreno a moreno. En realidad ella me pidió el beso", comentó entre risas el conductor.

Sin embargo, Janet Barboza insistió en que el pedido debía sonar más convincente porque, según dijo en tono de broma, "casi se queda sin novio". Ante ello, Edson continuó con el divertido momento y lanzó un mensaje más serio.

"Desde el fondo de mi corazón te pido mil disculpas, pero esto era una actuación. Que quede claro que ella es mi amiga, mi hermana mayor y yo la respeto", señaló el animador.

El intercambio rápidamente se viralizó en redes sociales, donde usuarios comentaron la química televisiva entre ambos conductores y recordaron otros momentos similares protagonizados por ellos dentro del magazine matutino.

Janet y Edson ya habían protagonizado otro beso en televisión

Aunque el reciente beso causó gran revuelo entre los seguidores del programa, esta no es la primera vez que Janet Barboza y Edson Dávila protagonizan una escena romántica frente a cámaras. A inicios de año, ambos participaron en uno de los retos actorales donde debían recrear una escena de 'Al fondo hay sitio'.

En aquella ocasión, los conductores tenían que interpretar un momento romántico que culminaba con un apasionado beso. Aunque inicialmente simularon la escena como parte del reto, Janet terminó sorprendiendo a todos al besar realmente a Edson Dávila para completar la actuación.

El episodio generó múltiples comentarios en redes sociales y volvió a poner sobre la mesa la divertida dinámica que ambos mantienen dentro del programa. La popular "Retoquitos", como también es conocida Janet Barboza, suele protagonizar momentos humorísticos junto a Edson Dávila, quien constantemente aporta un tono relajado y divertido al magazine.

En conclusión, el reciente beso entre Janet y "Giselo" no solo generó risas en televisión, sino también repercusión en redes sociales. Aunque ambos aclararon que todo fue parte de una actuación, el momento volvió a evidenciar la complicidad y química televisiva que mantienen en "América Hoy".