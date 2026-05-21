Roly Ortiz fue dado de alta y regresa a casa tras amputación de pierna: "Es una emoción muy grande"

Roly Ortiz, fundador del recordado grupo Skándalo, ya se encuentra nuevamente en casa luego de pasar más de un mes hospitalizado. El productor musical atravesó un delicado momento de salud tras sufrir una trombosis crónica masiva, situación que terminó con la amputación de su pierna izquierda.

Roly Ortiz vuelve a casa tras delicado momento de salud

Durante un enlace en vivo con "América Hoy", Roly Ortiz no pudo ocultar su emoción al contar cómo se sentía tras regresar a su vivienda. El productor musical aseguró que este momento significa mucho para él, sobre todo después de haber vivido días tan difíciles en el hospital.

El artista estuvo internado en el hospital Cayetano Heredia, donde recibió atención médica durante más de un mes hospitalizado. El productor terminó con la amputación de su pierna izquierda tras sufrir una trombosis crónica masiva. Ahora, Roly fue dado de alta y se mostró muy emocionado por volver a su hogar y reencontrarse con sus hijos, su familia y las personas que más lo quieren.

"Contento de estar acá ya nuevamente en mi casa. No sabes la alegría que ha significado para mí regresar otra vez aquí, porque es una emoción muy grande volver a ver a mis hijos aquí, estar entre mi familia, la gente que me quiere, la verdad muy muy contento, muy emocionado", señaló Roly.

Sus palabras conmovieron a los conductores del programa, quienes celebraron que el fundador de Skándalo ya se encuentre en casa. A pesar del duro proceso que le tocó enfrentar, Roly apareció con buen ánimo y agradecido por esta nueva oportunidad.

El productor también tuvo un momento divertido durante la conversación con Janet Barboza. La conductora recordó la larga amistad que los une, pero Roly no dudó en corregirla con cariño cuando ella mencionó los años en los que se conocían.

"Pero quiero decirte que te estás equivocando, Janetcita, no nos conocemos desde el 96, nos conocemos más o menos desde el 90, 91", señaló Roly.

Janet Barboza recuerda la trayectoria del productor

En medio de la entrevista, Roly Ortiz también recordó con cariño sus primeros encuentros con Janet Barboza. El productor mencionó que ambos se conocen desde hace varias décadas y trajo a la memoria una etapa especial de sus vidas.

"Yo me acuerdo que hicimos un evento, mi querido. Estabas chibolita, me acuerdo, eras chibolita y hermosa como siempre eras. Desde el 90, 91 más o menos nos conocemos", dijo Roly.

La 'Rulitos' también le dedicó unas sentidas palabras y destacó todo el trabajo que hizo Roly Ortiz en la música peruana. La conductora recordó sus inicios, sus esfuerzos por impulsar sus agrupaciones y el legado que dejó con Skándalo.

"Tú tan jovencito, te recuerdo mucho haciendo tus pasos de baile, buscando a los productores, yéndote a las radios, queriendo meter tu grupo, y me he quedado con esa imagen tuya. Luego lanzaste una agrupación femenina también, tus giras a otros países, las coreografías de Skándalo que nos han quedado grabados a todas las generaciones en nuestro país son gracias a ti", señaló.

En conclusión, Roly Ortiz fue dado de alta y ya se encuentra en casa tras pasar más de un mes hospitalizado por una trombosis crónica masiva que terminó en la amputación de su pierna izquierda. El fundador de Skándalo se mostró emocionado por reencontrarse con su familia y agradecido por esta nueva oportunidad de vida. Aunque inicia una etapa difícil, dejó claro que tiene fuerzas para seguir.