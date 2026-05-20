Janet Barboza aconseja a Milett Figueroa denunciar a Magaly Medina: "Existe para difamar"

Las declaraciones de Mimi Alvarado sobre Milett Figueroa siguen generando polémica. Luego de que la modelo peruana anunciará acciones legales por presunta difamación contra la argentina, Janet Barboza sugirió en "América Hoy" que la modelo también debería denunciar a Magaly Medina.

Janet Barboza asegura que Mimi solo repite lo que se dice en Perú

Durante el programa matutino, Janet Barboza analizó las recientes declaraciones de Mimi Alvarado y consideró que muchas de las frases que lanzó contra Milett Figueroa ya habían sido expuestas anteriormente en la televisión peruana, especialmente en espacios conducidos por Magaly Medina.

"Mimi no ha hecho otra cosa que no sea repetir lo que se dice aquí en Lima. La 'Chilindrina Huachana' ha utilizado muchísimos de sus programas para decirle a Milett Figueroa cosas terribles incluso en un enlace con un programa argentino la llamó con cosas que no puedo repetir", expresó la conductora.

Según Barboza, la defensa legal de Mimi Alvarado podría utilizar como argumento que sus comentarios solo replican afirmaciones difundidas previamente por medios de comunicación peruanos. La presentadora señaló que ese punto podría complicar cualquier proceso legal iniciado únicamente contra la argentina.

"La defensa de Mimi Alvarado podría decir: por qué te molesta que yo te diga de la A a la Z si hay alguien en tu país que te dice eso y más. Entonces yo podría defenderme siendo Mimi Alvarado y decir: yo repito lo que dice la prensa en tu país", comentó.

En esa misma línea, Janet Barboza recomendó que Milett Figueroa y su abogado evalúen tomar acciones directamente contra Magaly Medina, pues considera que durante años la modelo ha sido blanco de críticas y comentarios ofensivos en televisión nacional sin responder legalmente.

"Aquí lo que el abogado o Milett tendría que hacer es ir por la madre del cordero. Tenemos una mujer que durante años —y hoy día hace tres puntos de rating—, pero sin embargo el medio existe para difamar y Milett no ha tomado cartas en el asunto. Se va contra Mimi, pero aquí no hace nada", señaló.

Milett Figueroa rompe su silencio y anuncia medidas legales

Días antes, Milett Figueroa publicó un extenso mensaje en sus historias de Instagram donde dejó en claro que ya no tolerará más ataques públicos en su contra. La modelo agradeció el respaldo de su abogado y explicó que durante mucho tiempo optó por mantenerse en silencio para enfocarse en sus proyectos personales y profesionales.

"Decidí poner un límite a los ataques injustificados, agravios y comentarios generados utilizando mi nombre y mi imagen. He guardado silencio durante mucho tiempo porque mi energía y mi trabajo han estado enfocados en otras prioridades", escribió la modelo.

Asimismo, la pareja de Marcelo Tinelli advirtió que cualquier comentario falso o difamatorio será enfrentado legalmente a partir de ahora.

"A partir de este momento, toda afirmación falsa, ofensiva o difamatoria será tratada por las vías legales correspondientes", señaló en su comunicado. La publicación culminó con una contundente frase que rápidamente se viralizó entre sus seguidores: "Será justicia".

Milett Figueroa tomará acciones legales por difamación.

En conclusión, la polémica entre Milett Figueroa, Mimi Alvarado y figuras de la televisión peruana parece lejos de terminar. Mientras la modelo apuesta por la vía legal para defender su imagen, el enfrentamiento mediático sigue creciendo entre Perú y Argentina.