Alejandra Baigorria revela que "no duerme, no come" tras ampay de Said Palao: "Ni yo sé qué voy a decidir"

Alejandra Baigorria volvió a pronunciarse tras el escándalo que involucra a su esposo Said Palao. En el programa "Sin más que decir", la empresaria contó que no la está pasando nada bien y dejó en claro que todavía no está lista para tomar una decisión sobre su matrimonio.

Alejandra Baigorria no duerme, ni come tras ampay de Said Palao

Alejandra Baigorria vive uno de los momentos más duros de su vida personal. Tras el ampay de Said Palao en Argentina, la empresaria decidió hablar y contar cómo se siente realmente. Lejos de las cámaras, confesó que no está bien y que aún no sabe qué pasará con su matrimonio.

En el programa "Sin más que decir", la 'Gringa de Gamarra' fue clara: necesita tiempo. No quiere tomar decisiones apresuradas ni influenciadas por lo que dicen en redes. Alejandra explicó que siempre ha sido una persona muy emocional y que eso, en el pasado, la ha llevado a equivocarse. Por eso, ahora quiere hacer las cosas distinto.

"Dije las cosas que sentía, soy una persona que se caracteriza por decir lo que siente, lo que realmente piensa. O sea si no me caes te lo voy a decir directamente, y sí efectivamente es un momento muy difícil para mí. Siempre he sido muy arrebata pues en base a emociones tomo decisiones... Entonces, prefiero tomar una decisión en base lo que realmente siento", comentó.

También dejó en claro que no se siente preparada para decidir si seguirá o no con Said. Señaló que, más allá de lo que diga la gente o incluso los brujos, nadie sabe lo que ella terminara haciendo, porque ni ella misma lo tiene claro aún.

"No me siento en un momento de tomar una decisión. Muchas personas dicen: 'Sí que lo va a perdonar, otras no, no sé qué'. Nadie puede saber, ni los cincuenta brujos, ni las cincuenta personas que opinan pueden saber lo que realmente yo voy a decidir, porque ni yo sé lo que voy a decidir o sea, ahorita estoy en un momento de mucho trabajo", agregó.

En medio del dolor, Alejandra ha encontrado en su trabajo una forma de distraerse. Aunque ha sido criticada por seguir activa, ella asegura que no puede detener su vida.

"Exactamente abrí un canal de difusión que es gratis, no porque quiere ganar la gente en ese momento, sino claro obviamente que lo quiero ganar no les voy a mentir, pero es porque lo tenía que hacer porque hoy tengo un lanzamiento", explicó.

Además, confesó algo que preocupó a muchos de sus seguidores. Admitió que no duerme, ni come tras el escándalo de Said Palao.

"Entonces yo no puedo parar mi vida ni parar mis proyectos, porque la vida continúa. Si gracias a Dios tengo la fortaleza de poder seguir trabajando y levantarme de mi cama, que me cuesta, porque no duermo, no como, pero el trabajo es lo único que me distrae ahorita. Y no voy a parar le guste a quien le guste", señaló.

Le afectan las críticas y se tomará su tiempo

Otro punto que tocó fue el dolor que siente al ver comentarios negativos, especialmente de otras mujeres. Para ella, este tipo de situaciones deberían tratarse con más empatía y respeto. Afirmó que eso es algo que la sociedad tiene que cambiar.

Además, Alejandra fue firme al decir que no dará una respuesta inmediata. Quiere pensar bien antes de tomar cualquier decisión importante. También respondió a quienes la critican por su forma de actuar.

"No voy a tomar una decisión ahora, no estoy bien, no voy a poner un comunicado ahora, no me siento y cuando me sienta, no sé si en un mes, una semana, hoy, yo lo diré y lo haré", afirmó. "Si yo me equivoco o no me equivoco, soy yo, no ustedes, es algo que tiene que entender la gente", sentenció.

En conclusión, Alejandra Baigorria atraviesa un momento muy delicado tras el ampay de Said Palao. Aunque sigue adelante con su trabajo, el dolor es evidente. Por ahora, ha decidido darse un tiempo para pensar con calma y tomar la mejor decisión para su vida y su matrimonio.