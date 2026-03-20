Onelia Molina se solidariza con Alejandra Baigorria tras ampay: "Yo más que nadie sé lo que se siente"

Onelia Molina se pronunció en medio del escándalo por el ampay en Argentina que involucró a Said Palao, Mario Irivarren y Patricio Parodi. La modelo sorprendió al expresar su apoyo a Alejandra Baigorria, quien atraviesa una situación similar.

Onelia Molina expresa su solidaridad con Alejandra Baigorria

Onelia Molina decidió hablar en medio del escándalo que ha remecido la farándula peruana. Luego del ampay en Argentina que involucró a Said Palao, Mario Irivarren y Patricio Parodi, la modelo sorprendió al expresar su apoyo a Alejandra Baigorria, quien también se ha visto afectada por esta situación.

Como se recuerda, Onelia terminó su relación con Mario Irivarren tras la difusión de las imágenes, donde él fue captado en una fiesta con otras mujeres. Por eso, sus palabras tienen un peso especial.

Durante la última edición de "Esto es Guerra", Onelia estuvo presente cuando Said Palao pidió disculpas públicas a Alejandra. Sin embargo, al ser consultada por el tema, decidió no profundizar.

"No tenga nada que opinar", respondió de forma breve a "Más Espectáculos", dejando claro que no quiere generar más controversia ni involucrarse en comentarios que puedan empeorar la situación.

Pese a su silencio inicial, Onelia sí quiso pronunciarse cuando le preguntaron directamente por Alejandra Baigorria. La modelo no dudó en mostrar su empatía, dejando ver que entiende perfectamente lo que está viviendo.

"(¿Darías tu solidaridad a Alejandra?) Sí, claro que sí. Yo más que nadie sé lo que puede sentir y... es difícil", expresó, reflejando que, aunque cada historia es distinta, el dolor que están pasando es muy parecido.

Cuando le consultaron si creía en una posible reconciliación entre Alejandra y Said, Onelia optó por mantenerse al margen. Considera que ese es un tema privado.

"(¿Apuestas por que haya una reconciliación?) Prefiero no hacer ningún comentario", dijo, evitando especular sobre el futuro de la relación y se mostró respetuosa con las decisiones que puedan tomar ambos.

Cierra su etapa con Mario Irivarren

Por otro lado, Onelia fue clara al referirse a su expareja. Aseguró que ya cerró ese capítulo y que ahora está enfocada en ella misma.

"Cerré una etapa y voy a seguir trabajando, voy a seguir haciendo mis cosas, voy a mantenerme ocupada porque para mí, es lo más sano. Porque si bien salir de una relación no es fácil, pero mantenerte ocupada te ayuda un montón", comentó.

Además, explicó que mantenerse activa le ayuda a sobrellevar mejor el momento. Aunque no niega que es un momento difícil, Onelia ha decidido no quedarse estancada. Prefiere enfocarse en su trabajo y en su bienestar personal.

"Entonces yo voy a estar eh haciendo divertir al público, que para eso venimos. Entonces no voy a venir a a de repente mostrar cómo me siento y todo. Siento que hay cosas que se llevan por dentro, pero aquí voy a estar tranquila, feliz y vengo a esto. La función tiene que continuar. (¿La tienes clara?) Sí, a trabajar", agregó.

En conclusión, Onelia Molina atraviesa una etapa complicada tras el ampay en Argentina de Mario Irivarren, Said Palao y Patricio Parodi, pero ha optado por la calma y la prudencia. Se solidariza con Alejandra Baigorria porque entiende su dolor, pero también mantiene distancia del escándalo. Hoy, su prioridad es seguir adelante, sanar y enfocarse en su vida personal y profesional.